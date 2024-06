Campeonato da Europa Sub-17, Portugal qualifica-se para a final. Uma reviravolta emocionante com um placar de 2-3 contra a Sérvia

A primeira meia-final do Campeonato da Europa de Sub-17 foi disputada a partir das 17h00 de hoje, e o torneio que começou no dia 20 de maio, jogo a jogo, apresenta as emoções, os golos e também a promessa futura do futebol em campo. Conhecemos então o primeiro classificado para a final continental, Portugal. Não é por acaso que a partida terminou 2-3. Um jogo muito sensível em que os portugueses venceram, sobretudo do ponto de vista mental e técnico.

A Sérvia só foi travada pela República Checa no seu grupo, conseguindo vencer a Ucrânia e Chipre (país anfitrião). Nas quartas de final, após o Fireworks Challenge, eliminou a Áustria. Por outro lado, Portugal garantiu a qualificação para as meias-finais ao eliminar a Polónia. Agora os portugueses vão participar na final da competição.

A Sérvia imediatamente começou a rolar com Cvetkovic. A dobradinha sérvia veio depois de um gol contra de Felicissimo. Mas depois, a partir dos anos sessenta, os portugueses regressaram. Gabriel Silva disparou, Rodrigo Moura empatou, enquanto Trovesco marcou o último golo aos 95 minutos para fazer o 2-3 para o adversário. Agora teremos que esperar Dinamarca e Itália para saber quem será o próximo finalista.

Foto de : La Presse

