Copa do Mundo: Inglaterra – América sem gols, 0 a 0 no Catar 2022

Inglaterra – EUA 0-0 Sobre o segundo grupo da Copa do Mundo do Catar registroA Grã-Bretanha lidera com 4 pontos, seguida pelo Irã com 3 pontos, depois os Estados Unidos com 2 pontos e o País de Gales com 1 ponto.

A partida, que foi disputada no Estádio Al Khor em formato de tenda beduína, teve poucas menções do ponto de vista do resultado, assim como da partida.. Assim, as vaias da torcida no final da partida foram justificadas: aquele desafio merecia uma exibição melhor, mas a Inglaterra parecia menos afiada do que de costume e os americanos, apesar de terem perdido duas chances (perdidas por McKinney e cruzamento de Pulisic, ambos no primeiro metade) às vezes impressionava, estabelecendo-se em pé de igualdade. Certamente pagaram o preço por não terem um atacante realmente eficaz, problema, aliás, não só da representação dos astros e listras, cujo caminho se tornou complicado porque não haverá alternativa à vitória contra os iranianos.