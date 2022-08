Existe um acordo. Serie A também na Sky, agora é possível – Corriere.it

A partir de Salvatore Reggio

Direitos de TV: O aplicativo Dazn não será mais exclusivo da Timvision. O acordo estabelece as bases para o acesso de streaming aos canais da plataforma Sky. O acordo final pode já ser amanhã

10 dias antes do início do torneio – Milão – Udinese, 18h30, sábado, 13 de agosto – uma Um acordo entre Dozen e Tim para a Liga Italiana, com assinaturas que podem chegar em breve. Como mencionado sol 24 horasFaltará apenas a aprovação do conselho de Tim O torneio não é mais visível apenas na Timvision.

Em essência, a exclusividade acordada foi revisada em 2021 . Ao fazer isso, o Dazn pode ser apreciado por outros decodificadores e não apenas pelo Timvsion. Agora tudo é verificado pela diretoria do TEM para certificação oficial. Para o apito final para este importante jogo O acordo com a Sky, que pode chegar amanhã, quinta-feira, 4 de agosto, também será exigido. Ou de qualquer maneira nos próximos dias Antes da cortina subir na temporada 2022-2023 (aqui está o calendário completo) .

Voltando ao acordo entre Tim e o gigante inglês, tudo vai se traduzir para ele Desconto no número (340 milhões de euros

Além de outros despesas a 410 milhões de euros anuais) que, mesmo não confirmado, deverá rondar os 90-100 milhões com perda do direito exclusivo. Claro, o jogador principal continua a ser uma dúzia, tendo adquirido os direitos de todas as 380 corridas da Série A até junho de 2024: sete exclusivos e três exclusivos com a Sky. Nas últimas semanas, a plataforma de streaming já notificou sua nova tabela de preços ao público. Oferta Plus – 39,90€ por mês – que permite ver conteúdos desportivos ao mesmo tempo, mesmo a partir de dois dispositivos diferentes à distância (não na mesma rede doméstica) e uma rede padrão (29,90 € por mês) que será possível visualizar simultaneamente em um dispositivo de cada vez ou em dois dispositivos diferentes, mas apenas se estiver conectado à mesma rede doméstica.