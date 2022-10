Assim como Napoli e Spalletti, eles conseguiram reconquistar os torcedores

Perda de conhecimento durante a sessão transferência de mercado Pode haver. Perder três com os outros membros-chave da equipe é doloroso. Execute essa campanha de compra e, em seguida, assuma o controle dela Itália e em Europa É só de ssc Nápoles Quem, depois de mais uma vitória, europeia e escandalosa, pode finalmente dizer que aconteceu recuperar sozinho Pessoas; Além de fazer os céticos acreditarem novamente que pensavam estar mortos blues No início da temporada.

Entre os que falaram sétimo Lugar, colocar quem ligou Series B.Senhor Luciano Spalletti Ele ensinou futebol para os recém-chegados nele Dimaru E a Castelo A partir de Sangro. Então proteja-se homens Da crítica, ele trabalhou para matar de fome um grupo jovem e determinado de vitórias, que imediatamente apareceu astuto e ansioso para impressionar o nome. Nápoles dentro papel Alto do arranjo.

Então não é coincidência que os jogadores gostem KimE a Kvaratskelia E a raspaduri Eles conseguiram substituir as bandeiras azuis como CoulibalyE a esquecer E a Mertens ou aquilo Simeone Não ter muito pouco peso Osimene. Crescimento contínuo de lobotka E a Rahmania confiança que você ganhou méritoentrada arrogante e presunçosa Anguissa O placar e o desejo de influenciar quem entra no jogo estão em andamento. Tudo isso são fatores resultantes de um caminho psicológico e técnico que ele conduz Spalletti E o que pode ser melhor feito como Coleção Unido da equipe.

Assim, o 4-1 contra o Liverpool, o 1-6 Contra o Ajax nasceu o novo caro Na cidade e pegue vitórias Como uma grande equipe como em Roma, Milão E em casa contra ela especiarias. As vitórias dão ânimo e consciência à equipe para ser mais forte do que nos anos anteriores. Nápoles Ele encontrou o sorriso e o top contra todas as probabilidades. E quem sabe se essa não é a verdadeira força de ninguém Equipe e Treinador Cada dia mais autoconfiante.

