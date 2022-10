As vitórias do Bayern de Munique e do Liverpool são iguais com Conte. voar bruges

Liga dos Campeões da UEFA, classificação dos grupos

Bayern em avalanche

A partida terminou apenas 21 minutos após a partida do Bayern contra o tcheco Plzen, e foi fria para Sane (esquerda no cruzamento aos 7 minutos) e Gabri (no bolso de Goretzka aos 13 minutos) antes mostrar mani, que semea os adversários como pinos e depois coloca a bola fora dos três para o gol. E antes do intervalo, também haverá poker, que Musiala assinou, mas cancelou por impedimento. Para o 4-0 bávaro (ex-jogador da Juventus De Ligt na defesa), é preciso esperar 50 minutos quando Sani ativa o acidente novamente Ele marcou dois gols, enquanto foi Chubu Moting (outro passe para Goretzka) quem marcou o último gol de 5 a 0 para o Bayern Nagelsmann aos 59 minutos, que permanece com todos os pontos e o presidente do grupo C. para +3 no Inter (Capaz de vencer o Barcelona em San Siro).

Liverpool à vontade

Vitória sem se preocupar Liverpool, que venceu o Rangers por 2 a 0 em Anfield Road, ficando assim na segunda colocação do Grupo A contra -3 do Napoli, vitorioso sobre o Ajax. Corra em linha reta pelas encostas para os ‘Reds’, que já quebraram o impasse aos 7′ por um. Chute o pênalti brilhantemente Por Alexander-Arnold e depois em vão tentando dobrar todo o primeiro tempo: o goleiro escocês McGregor respondeu às várias tentativas feitas por Salah, Nunez e Luis Diaz durante Van Dijk erra o alvo Quando ele tentou várias vezes bater um escanteio. A complicação, porém, surge no início da recuperação, quando Salah altera a pena King o concedeu por uma falta sobre Luis Diaz (53). Com a dupla vantagem pode bater Os cursos começam E gestão da partida até o apito final da tríplice.

Tottenham volta

Apenas um se iguala ao Tottenham Antonio Conte em Frankfurt, Parado em 0-0 pelo Eintracht. Com Kulusevsky lesionado, o outro técnico “ex-italiano” da Itália classificou Romero, Bentancur e Perisic em 3-4-3 com Kane parado no centro do eixo triplo, completado por Son e Richarlison. Mais ativo no início, no entanto, é o braço direito Emerson Royal, que está tentando arrastar as “esporas” incapazes de romper. Objetivo de revisar ken, que tentou duas vezes sem emoldurar a porta como Son faz antes do resto, enquanto os alemães esquentavam as luvas de Loris com Rod (38 min). No início da cura O guarda-redes francês salva a equipa de Londres Na conclusão de Knauf (50 minutos) enquanto Son na outra frente erra o gol aos 54. Então os alemães tentaram novamente com Lindstrom que chuta alto (60′) e o placar não muda até a última parte do partida, ela é quebrada por mudanças, com as duas equipes no final devendo Fique satisfeito consigo mesmo.

Poker Marselha, Festa Tudor

Depois de esperar o atraso do Sporting no Grupo D Marselha ganha o retorno Por Igor Theodor (indignado antes da partida com o árbitro Massa) que conquistou seus primeiros pontos no Grupo D ao vencer os portugueses por 4 a 1. O ex-técnico do Verona alinha os ex-jogadores da Roma Veritut e os detentores do 3-4-3, com Alexis Sanc no centro do tridente. e depois Vantagem Instantânea Lusitana Assinado por Trincão, ex-empatador do Inter, aos 13 minutos, graças a uma falta dramática do goleiro visitante Adan, que deu a bola para os franceses também por ocasião da dobradinha (assinada por Harriet aos 16 minutos). ‘) E então ele se recusou a jogar as mãos para fora da área do último homem (23’). com inferioridade numérica O português também juntou o trio com um cabeceamento vencedor Balerdi (28 minutos) e na segunda parte orientou o Marselha, com o outro antigo jogador da Roma (e da Fiorentina) Gerson, que encontra espaço ao entrar do banco e Memba fixa o resultado aos 84 minutos. em mim 4-1 final.

Atlético Co., Brugge está sonhando

No grupo B continua história de BrugesQuem venceu após Bayer Leverkusen e Porto sobre o Atlético de Madrid e continua com pontos cheios. Colchoneros (proprietário lateral-lateral Molina, ex-Udinese) Eles tentam ser barulhentos Com Griezmann (18) e Morata (26), ele encontrou um adversário do goleiro Mignolet enquanto aos 33 ‘Cholo’ Simeone Marcos Llorente perde por lesão, substituído pela Coreia. Três minutos se passam e A defesa espanhola adormeceu: Uma ação manipuladora para o Brugge foi concluída por Souh que fez 1 a 0 sozinho a poucos passos da porta (36′), com Mignolet que aceitou o intervalo. Carrasco também se opõe. No segundo tempo, esperamos uma reação do Atlético aos 62 minutos Fazendo o saque novamente: Direito de Jutgla que o coloca no canto onde Oblak não chega e faz 2-0. O Atlético não pode desistir e ter chance de voltar ao jogo quando Nielsen comete um erro por estar na área: É pênalti, mas Griezmann chutou por cima da barra (77′). No final e depois novamente Mignolet Bloqueia o caminho para João Félix e Coréia: termina 2-0 para os anfitriões que se divertem pico inesperado.

Shake Flip, Festa do Porto

sempre no grupo b A primeira alegria do Porto, que dentro dos amistosos Bayer Leverkusen dobra (2-0) ao envolver o Atlético e os próprios alemães com três pontos. Entre os lusitanos Dono do Inter, ex-jogador do Inter João MárioEntre os alemães há um xeque no centro do ataque e o ex-jogador da Roma é o protagonista no passivo em uma semifinal incrível. Tendo levado a cancelamento de destino Marcado aos 16 minutos por Hudson-Odoi para o Bayer, Intervir Var Também aos 42 minutos, quando um gol contra Pepe foi cancelado. Handebol de Carmo custa pênalti ao Porto, mas Verificação hipnótica do disco De Diogo Costa (45) e assim começámos a segunda parte com 0-0. O erro do atacante tcheco custou caro ao Bayer Leverkusen, que foi punido aos 69 minutos por Sanusi, que entrou alguns minutos antes em vez de Wendell e foi bom em atirar na cabeça com um passe de Taremi. E no final (86′) A dupla assinada por Galenoele também entrou no segundo tempo (no lugar de João Mário), enquanto os alemães Eles fecham às dez Para o segundo amarelo tratado Frimpong (88′).

