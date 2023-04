Revolução Mercedes: Allison retorna para substituir Elliott | FP – Fórmula 1

Mercedes, Alison e Elliot trocam de papéis

lá Mercedes Mudança de fisionomia. Não o faz apenas na pista, no entanto, com o W14 prestes a abandonar o conceito zero sidepods Para outro semelhante ao Red Bull, mas também no topo. Na verdade, a equipe artística muda, pois James Allison e Mike Elliott trocam de papéis. Para ser preciso, o ex-piloto da Ferrari deixou o cargo de diretor técnico após pouco mais de um ano para assumir o cargo de diretor técnico, até que Elliott assumiu recentemente. O anúncio foi feito pelo chefe da equipe, Toto Wolff.

palavras de Wolfe

“A decisão foi tomada graças a ElliottEntão invertemos os papéis. Mike passou para o cargo de Diretor Técnico, onde tem uma mente científica brilhante e absoluta. Alisson voltou ao cargo de diretor técnico-Reportando para MikeEstas são as palavras da declaração austríaca automobilismo. “A avaliação de Mike é que com James temos um gladiador em campo: todos vão se jogar no fogo por ele e com ele. Mike chega à conclusão de que suas habilidades são mais bem utilizadas quando usadas para desenvolver a organização no futuro. Trata-se de criar uma estrutura que possa ter sucesso permanente na próxima geração. Estamos vendo grandes mudanças em desenvolvimentos técnicos, inteligência artificial e aprendizado de máquina e, ao mesmo tempo, trata-se de entender como a moderna equipe de Fórmula 1 é estruturada e organizada. E estou muito feliz que Mike decidiu sozinho sobre este papel, que ele e James chegaram a esta conclusão, Podemos aproveitar ao máximo os dois“.

Lutando com Elliot

Nos últimos dias, Wolff e Elliott se enfrentaram pelo desempenho do W14, a ponto de o austríaco e a equipe decidirem fazer isso Afaste-se deste conceito zero sidepods Foi promovido e desejado pelos britânicos, que insistiram para que fosse proposto novamente em 2023. Porém, com resultados ruins, tanto que agora Allison terá um papel operacional maior no aparelho, enquanto Elliot – como afirma Wolfe – terá mais tarefas de programação.

Outras mudanças

A mudança chega em um momento delicado para a Mercedes, que vai revolucionar o carro em Imola na esperança de poder brigar pelo segundo lugar e minar a Aston Martin, agora Red Bull a potência número um em caráter permanente. A equipe de Brackley fará mais mudanças no perfil de carreira de seu designer-chefe: Giacamo pomba Ele foi transferido para o novo cargo de Diretor de Engenharia e trabalhará em estreita colaboração com o designer-chefe John Owen.