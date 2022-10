Liao: Eu não poderia dizer não ao Milan. Depois foi difícil, mas o clube não quis me vender. Eles são agora um recurso precioso’ | Mercado

Rafael Lião Ele é definitivamente um dos observadores especiais de . Milan – Chelseatanto pelo desempenho impressionante com os rossoneri quanto pelos rumores de mercado que também incluem blues. O avançado português falou de si nos canais oficiais da República Árabe do Egipto UEFAComeçando pelos primeiros chutes: “Eu estava destinado a jogar futebol, morava em um bairro pobre e não era fácil. Se acreditarmos em nós mesmos, podemos ir longe”.

Uma chamada do AC Milan – Depois, Leão concentrou-se na chegada ao Milan e na confiança que o clube lhe transferiu apesar de uma primeira temporada decepcionante: “Deixei o Sporting aos 19 anos e fiquei apenas uma temporada no Lille. Quando o Milan me ligou foi divertido. Feliz, mas também preocupado porque em qualquer momento um dos maiores clubes da Europa me queria. eu não posso dizer não. Mas entrar em um novo clube aos 19 anos não é fácil. Senti que não conseguia lidar com a pressão e não conseguia responder positivamente em campo. Eu não poderia deixar passar a oportunidade de provar o que eu merecia, O clube não vai me vender. Ele acreditou em mim. Esse voto de confiança me ajudou a crescer e melhorar. Hoje sinto que sou um recurso valioso para a equipe e para o clube, em campo posso ajudar meus companheiros”.