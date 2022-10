Marselha x Sporting Lisboa – Prognóstico e possíveis escalações

A terceira eliminatória da UEFA Champions League (UCL) na terça-feira, 4 de Outubro, vai ver o Marselha jogar sem vencer o Sporting no Stade Velódromo. Os olímpicos estão na parte de baixo do Grupo D e perderam seus dois primeiros jogos nesta competição sem sofrer gols, enquanto Leo tem 100% de aproveitamento e ainda não sofreu nenhum gol. O jogo entre Marselha e Sporting Lisboa está marcado para começar às 18h45

Prévia do jogo Marselha x Sporting Lisboa: onde estão as duas equipas

Marselha

A época de estreia de Igor Todor à frente do Marselha foi muito positiva a nível nacional: a equipa somou 23 pontos após nove jogos. Este é o recorde de pontos nesta fase de uma campanha da Primeira Divisão com três pontos, o que equivale à temporada 1990-91, quando conquistou o campeonato. Infelizmente, o seu nível na Europa não foi positivo, chegando a este jogo depois de perder 16 dos seus últimos 17 jogos na Liga dos Campeões, sem marcar em 11 jogos. Não só esta competição lhes causou todo tipo de sofrimento nas últimas temporadas, mas também não teve muito sucesso contra adversários portugueses, tendo perdido seis dos últimos oito jogos da Liga dos Campeões contra clubes da La Liga. A sua última vitória sobre uma equipa portuguesa remonta à primeira mão das meias-finais de 1989-90, quando o Benfica foi derrotado por 2-1, quando o torneio ficou conhecido como Taça dos Campeões Europeus. O atual vice-campeão da Ligue 1, que tradicionalmente constrói pelas costas e adora fazer muitos passes, não conseguiu encontrar o ritmo certo nas duas partidas da Liga dos Campeões disputadas nesta temporada. Isto deve-se principalmente ao facto de os adversários não terem permitido que começassem a correr, tendo o Marselha sofrido o segundo maior número de faltas até ao momento neste torneio (31). Eles não perderam um jogo em casa em que marcaram o primeiro gol nesta temporada, embora os Minots não tenham marcado primeiro em um jogo da UCL desde a temporada 2011-12, a última vez que chegaram à fase eliminatória direta. O Marselha não perdeu em casa esta temporada em casa, sofrendo um golo ou menos em cada jogo, enquanto a sua última vitória na Liga dos Campeões aconteceu no Stade Velódromo na temporada 2020-21, batendo o Olympiacos por 2-1.

Sporting Lisboa

De uma equipa que viveu um longo período de crise na Liga dos Campeões a outra que pegou fogo neste torneio, está o Sporting de Lisboa, que marcou presença neste encontro depois de vencer cinco dos últimos seis jogos da Liga dos Campeões nesta fase da competição . . Em 2021-22, os homens de Robin Amorim colocaram-se numa posição difícil desde o início, perdendo os dois primeiros jogos nesta competição antes de se recuperarem e terminarem em segundo no seu grupo. Eles parecem ter aprendido muito com aquele começo ruim, pois desta vez saíram após dois jogos, expulsando o campeão europeu (Eintracht Frankfurt) por 3 a 0 e seguindo com uma vitória por 2 a 0 sobre o Tottenham. Na Premier League inglesa antes de perder para o Arsenal (3-1) no último fim de semana. Todos os cinco gols marcados na UEFA Champions League 2022-23 aconteceram no segundo tempo, enquanto a equipe marcou 100% em casa e na Europa nesta temporada, quando estava à frente no primeiro tempo. Oito dos seus 11 golos no campeonato foram eliminados quando abriu a competição ao conseguir o seu primeiro jogo sem sofrer golos fora de casa na Liga dos Campeões desde que derrotou o Basileia por 1-0 em Dezembro de 2008. League, quando o Lille foi derrotado em duas ocasiões (2-1 fora e 1-0 em casa).

Todos os jogos da Liga dos Campeões

Novidades das equipes

Gols de Jonathan Claus, Luis Suárez e Gerson deram aos Olimpianos uma vitória por 3 a 0 na liga na sexta-feira, enquanto Pau Lopez garantiu um gol limpo pela quarta vez nesta temporada. Desde que terminou a campanha da Liga dos Campeões 2013-14, o Marselha marcou apenas dois gols neste momento da competição, graças a Dimitri Payet na temporada 2020-21. Alexis Sanchez tem quatro gols em casa até agora, um gol à frente de Nuno Tavares, enquanto Klaus ultrapassou Mathieu Guendouzi em assistências, para marcar o terceiro e quarto gols da temporada na sexta-feira. Sead Kolasinac ficará de fora por mais algumas semanas devido a uma lesão desconhecida, Chancel Mbemba não jogou contra o Frankfurt por suspensão, enquanto Leonardo Valerdi estreou-se na competição nessa derrota. Paulinho marcou o gol da vitória dos Spurs na vitória por 2 a 0 sobre o Tottenham e também marcou o gol seguro de Arthur Gomez, Pedro Gonçalves fez sua assistência na competição, enquanto Antonio Adan não sofreu gols até agora nas duas partidas entre as publicações . Gonçalves marcou o gol da vitória por 3 a 1 sobre o Gil Vicente na sexta-feira, enquanto Hidemasa Morita e Rocinha marcaram os outros gols. Marcus Edwards marcou três gols e duas assistências em casa nesta temporada. Desconhecem-se os tempos de recuperação de Giovanni Cabral, que ainda tem um problema na coxa, Luis Neto, que regressará no final de outubro de um problema no joelho, e Daniel Bragança, que não estará pronto antes do início de dezembro, são desconhecidos. devido a uma lesão ligamentar.

Possíveis convocados Marselha e Sporting Lisboa

Possível escalação do Marselha:

Lopes. Balerdi, Bailly, Gigot; Klaus, Guendouzi, Rungier, Gerson; Payet, Sanches; Suárez

Provável escalação do Sporting Lisboa:

Aden. Inácio, Coates, Reese; Boro, Ugarte, Alexandropoulos, Santos; Paulinho, Gomez, Gonçalves

