Os problemas de Naomi Osaka com a imprensa

No domingo, após derrotar Patricia Maria Teague na primeira rodada do torneio Roland Garros, a tenista japonesa Naomi Osaka. foi multado $ 15.000 (pouco mais de 12.000 euros) por não comparecer à coletiva de imprensa obrigatória após o jogo. Não era uma notícia inesperada: alguns dias atrás em Osaka anunciar Ele não falaria com repórteres durante o torneio para proteger sua saúde mental, e os organizadores ameaçaram possíveis penalidades. Ainda não está claro como a história vai terminar, mas parece que se Osaka continuar a não aparecer na frente dos repórteres, ele poderá enfrentar pesadas multas, ou mesmo desqualificação.

Osaka é uma das jogadoras de tênis mais fortes do mundo, e sua decisão de não comparecer a coletivas de imprensa por motivos de saúde mental está gerando muito debate dentro e fora do mundo do tênis.

Sua decisão chamou a atenção de Roland Garros, assim como dos organizadores dos outros três torneios que compõem o chamado “Grand Slam” (Wimbledon, Aberto da Austrália e Aberto dos Estados Unidos). Em um comunicado conjunto, quatro oficiais do torneio disseram que as violações de Osaka das obrigações da imprensa podem resultar em “multas e suspensões mais significativas” do tenista em futuros torneios do Grand Slam. O comunicado também disse que os organizadores de Roland Garros tentaram falar com Osaka “para ter certeza de que ele está bem e entender os detalhes de seu problema”, sem obter uma resposta.

Naomi Osaka tem 23 anos, filha de mãe japonesa e pai haitiano, e ela é Classificada em segundo lugar no ranking WTA, a Associação de Tênis Feminino, atrás apenas da tenista australiana Ashleigh Barty. Osaka anunciou sua disposição de não aparecer na frente de repórteres, escrevendo que “muitas vezes sentia que as pessoas eram insensíveis à saúde mental dos atletas”, especificando que “isso era evidente” em todas as coletivas de imprensa.

No passado, outros tenistas famosos como Andre Agassi, Irmã Serena, Venus Williams ou Novak Djokovic se recusaram a comparecer a coletivas de imprensa após a derrota na partida e por isso foram multados. No entanto, o caso de Osaka é o primeiro em que um jogador de tênis ou jogador anunciou com antecedência que não falaria com a imprensa durante um torneio de Grand Slam para proteger sua saúde mental.