O primeiro Inter sem Lukaku não se comprometer: 2 a 0 no Parma, o time está lá

Bom desempenho dos nerazzurri, que venceram no segundo tempo com dois gols de Brozovic e Vecino

Conselho Editorial FcInterNews

O Bom Inter faz o dever de casa no Parma Tardini no penúltimo amistoso antes do início do torneio. Os meninos de Simone Inzaghi, na primeira partida após a despedida de Romelu Lukaku (ainda não oficial), mostraram muitas coisas interessantes e sua costumeira solidez defensiva contra um adversário que não é claramente candidato a um retorno imediato à Série A.. Os Nerazzurri propõem onze arquibancadas semelhantes, ainda a serem acertadas com o mercado, com o retorno dos cidadãos Niccol Barilla, Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez, este último alinhado com Martin Satriano.

A primeira quebra no controle total do Inter, Que ataca principalmente à esquerda graças ao inspirador Ivan Perisic Mas ele luta para se tornar um pouco eficaz devido a um pouco de imprecisão devido à resistência da parede amarela e azul poluindo todas as tentativas do oponente. Lautaro muito na bola, que quer carimbar o cartão, mas falha. No segundo tempo, a pressão dos nerazzurri aumenta e as chances se multiplicam. Mesmo a bordo certo que Marcelo Brozovic abre 0-0 por iniciativa de Martinez. As mudanças dão nova vida aos convidados, que, graças à excelente influência de Federico Demarco, continuam a produzir pela esquerda: Do pé da ala vem o cabeceamento de Matias Vecino, que também é uma nova entrada que vale a pena dobrar..

Algumas outras chances que foram frustradas pela defesa do Parma e um vórtice de substituições esperado deixaram apenas Samir Handanovic entre os donos da casa até o apito final.

Interno (3-5-2): 1 handanovic; 37 Skriniar (42 Moretti 90 ‘), 6 de Vrij (13 Ranocchia 73’), 95 bastões (11 Kolarov 64 ‘); 36 Darmian (46 Zanotti 82 ‘), 23 Barella (8 Vecino 64’), 77 Brozovic (18 Agoumé 80 ‘), 12 Sensi (22 Vidal 64’), 14 Perisic (32 Dimarco 64 ‘); 48 Satriano (99 Pinamonti, 73 minutos), 10 Lautaro (16 Salcedo 80 minutos).

Disponível: 21 Cordaz, 97 Rado.

treinador: Simon Inzaghi.

Parma (4-3-3): 1 banho 2 Sohm, 3 Balogh, 4 Osorio, 5 Gagliolo; 10 Brunetta, 6 Juric, 8 Camara (17 Vázquez 62 ‘); 7 Man (16 Posey 82 ‘), 9 Benedichak, 11 d. Iacoboni (15 Chiatarella 70 ‘). READ Gianmarco Tampere não pegou, o que se passa sob a bandeira com a portuguesa Mamona! - Atmosfera

Disponível: 12 restantes, 13 s. Iacoboni, 14 dirxes.

treinador: Enzo Marisca.

Sinais: 59 ‘Brozovic (I), 69’ Mais (I).

amonite: Schiattarella (P), Vidal (I).

ajudantes: Le Cicero, Vivenzi.

93′- Termina aqui, o Inter venceu o Tardini por 2 a 0 graças a um bom desempenho geral. Brozovic e Vecino decidem no segundo tempo.

Dê a si mesmo 3 minutos de recuperação.

92′- Oportunidade para o Parma com Benedyczak que passa a cruz e DeMarco que salva de Posey.

90 ‘- Vidal sai em busca de cartão amarelo e recebe cartão amarelo por contaminação por Schiattarella. não pode ser evitado. Digite Moretti em vez de Skriniar.

88 ‘- Belo cruzamento de Zanotti para cima de Salcedo, que manda bem alto a alguns passos!

87 ‘- O primeiro amarelo da partida é para Schiattarella, que segura Salcedo em ação para o reinício.

85′- Vidal serve Demarco, que chega como um trem e dá uma bola para chamar, que é derrubada por um colombiano.

84′- Vazquez chuta de fora da área, Handanovic voa, mas a bola sai ao lado.

82′- Vecino recebe e chuta na entrada da área, bola alta. Dentro do Zanoty and Posey for the Man de Darmian.

79′- Outras mudanças para Inzaghi: Dentro de Agoumé e Salcedo, fora de Brozovic e Lautaro.

78′- Demarco interfere com Lautaro, que manda a bola para ele na corrida: ele chuta o ala alto de uma posição complicada.

74′- Handanovic e Skriniar arriscam o Batatrac, Benedichak paga o preço e permanece temporariamente no chão.

72′- Sinal à direita do cruzamento de Skriniar em direção a Lautaro: controle e à direita com desvio de Balogh na esquina. Mudança: Ranocchia e Pinamonti em vez de De Vrij e Satriano.

71′- Um grande desfile de cabeça de mergulho colombiano Satriano!

70′- Dentro de Schiattarella e fora de Iacoponi em Parma.

Grande cruzamento da esquerda de DiMarco que colocou a bola na cabeceira do Mate, que é muito bom a rebater a rede.

69 ‘- GOOOOOL !!! Vecino na cabeça do mergulho refere-se à duplicação!

67′- Um cruzamento de pé esquerdo de Darmian e uma cabeçada de Vidal levantam a campainha e simplificam a tarefa do colombiano.

64′- Mudança de quarteto Nerazzurri: saem Spades, Sensi, Perisic e Barilla, em Kolarov, Vidal, Dimarco e Vecino. READ Juventus, Bargegia: Elkan ordenado a vendê-lo | Futebol americano Notícias importantes | Esporte e vá

63 ‘- Gagliolo procura o Coringa em vôo à distância, fácil de transportar no solo por Handanovic.

62 ‘- Mudança em Parma: Vasquez para Camara.

61′- O gol de bola para Satriano que chutou e encontrou um colombiano rejeitado. Uma Barilla esparramada chega e não consegue encontrar a torneira.

Lautaro fica hipnotizado por um colombiano que se recusa, o argentino mantém a bola viva e a devolve ao croata, que a coloca sob a trave com a board!

59 ‘- Gowala – Gowala !!! Brozovic lidera o Inter!

59′- Belo jogo de corais para o Inter leva Perisic a um passe de trás para a esquerda de Brozovic: a bola está no meio, uma defesa colombiana.

55′- Magnata de Barilla! Um cruzamento da esquerda por Perisic e da esquerda em ângulo pelo meio-campista da Sardenha que leva a madeira para a direita de um colombiano inteiro!

51′- Uma brilhante saída de Iacoboni pela direita foi interrompida pela saída repentina de Handanovic, que leva a bola para longe.

50′- Bom ponto de partida para Sensi, que constrói do lado de fora, mas encontra o desvio Juric do canto.

20,00 – Recomeçamos, sem alternativa.

19,59 – As equipes voltam a campo no segundo tempo.

Primeira parte decente para o Inter de Parma. A iniciativa está sempre nas mãos dos Nerazzurri, que procuram soluções diferenciadas empurrando acima de tudo para a esquerda. Poucas oportunidades de golo, mas várias iniciativas nas zonas amarela e azul e um pouco de azar e um pouco de imprecisão impedem a equipa de Inzaghi de um golo que, de qualquer forma, corre o risco de ficar um pouco para trás. Lautaro está bastante carregado, Perisic é muito ativo no lado esquerdo.

45′- O árbitro Aureliano apitou no final do primeiro tempo sem recuperar.

45′- Do canto de Brunetta vem a abóbora Osorio de altitude.

44′- Colombiano salva o cabeçalho Skriniar! Jamil rejeitou o goleiro, na continuação do trabalho de Lautaro nos chutes ruins e no final a defesa da casa remove a ameaça.

43′- Um pontapé-livre canhoto de Perisic à distância, a bola desviou para um canto.

38′- Ótima oportunidade para Lautaro! Satriano serve o argentino, que bate pênalti, mas encontra Balogh longe de cobrança de escanteio! Em cima do canto Skriniar que manda fraco. READ Manchester United-Roma: formações possíveis e para onde ir a Liga Europeia | primeira página

33′- De Freij recupera uma bola perigosa que Gagliolo colocou na área.

31′- Excelente sinal do Bastoni na esquerda, auxiliado no Perisic e na diagonal que sai um pouco mais alta!

29 ‘- Entre ação incessante com Lautaro acertando na entrada da área, o árbitro dá a vantagem e chuta Brozovic alto com direito a equalização.

28′- Uma intervenção difícil de Brunetta no Sensei que felizmente acorda imediatamente.

26′- A determinação é feita por Lautaro, que eventualmente chuta com a mão esquerda, mas encontra desvio para um pontapé de canto de Balogh.

21′- Bom fechamento deslizante dos bastões no homem que pode voar em direção ao gol de Handanovic.

19 ‘- Excelente cruzamento de Perisic e separação suave de cabeças de Satriano: desfile de mergulho de plástico da Colômbia.

18 ‘- Pênalti de Bronta da borda, a bola por cima da barreira. A segunda tentativa do meio-campista alto.

16′- Boa jogada de Iacoboni na esquerda, uma bola na área para Bendichak que chutou na esquerda, mas encontrou de Vrij contra ele.

14′- Um remate de pé direito de Barilla de fora da área, Osorio desviou para um canto. No desenvolvimento da cruz de um sensei e na separação de Satriano, ele é incapaz de guiá-lo em direção ao objetivo.

12′- Perisic na esquerda procura rapidamente uma boa mudança de jogo com o Barilla: um chutador ruim, um colombiano facilmente rejeitado.

10′- Lautaro tenta cabecear em uma cobrança de falta de Brozovic, mas manda alto.

8′- Um colombiano corre o risco de pressionar Martinez: o adiamento é rejeitado pelo argentino.

7′- Um belo cruzamento da esquerda de Perisic ultrapassou ligeiramente Martinez, a defesa do Parma livre.

19,00 – O jogo começou!

18,57 – Está tudo pronto para o time do Parma Inter entrar em campo a mando de Aureliano.