Golpe no San Siro para o Napoli, que venceu o AC Milan por 1 a 0 na 18ª rodada da Série A. Graças a este sucesso, que Elmas marcou aos 5 minutos de jogo, o Napoli chegou aos mesmos rossoneri na segunda posição da classificação. O resultado permite ao Inter, que lidera por quatro pontos, se sagrar campeão de inverno um dia antes.

Haris Seferovic ainda chuta a gol

Depois de marcar na quarta-feira na copa contra o Kovilia, o goleiro de Seferovic mais uma vez encontrou seu caminho para o gol. Por ocasião da 15ª jornada da Primeira Divisão portuguesa, o avançado suíço do Benfica (que entrou aos 77 minutos) marcou o último golo das águias aos 7-1 no Estádio do Marítimo aos 91 minutos.

A cidade se estende até o topo sobre Liverpool

Na Premier League inglesa, o Manchester City deu um importante salto rumo ao topo da classificação. A equipa de Guardiola, depois de vencer facilmente o Newcastle por 4-0 fora de casa, aumentou o ritmo graças ao empate 2-2 subsequente entre Tottenham e Liverpool. Os Reds estão agora -3 atrás dos Citizens.