Mercado sem parar – imprudência, negociações e antecedentes em 18 de dezembro

O agente do meio-campista dinamarquês Christian Eriksen conversou com o Gazzetta dello Sport após a rescisão de seu contrato com o Inter. Martin Schuts disse: “Era claro que ia acabar assim, também porque a Itália é o único país que não permite entrar em campo ou mesmo treinar com desfibrilador – como disse Martin Schuts -. O Chris está em boa forma física . Ele vai jogar outra vez. Sou um otimista, futebol é a sua paixão. Vamos ver o que janeiro nos traz. Digo mais: já dois times me chamaram para ver como ele está. Isso aconteceu há algum tempo, quando ele ainda estava sob contrato com o Inter mas já treinou sim sozinho, longe dos holofotes.

A prioridade absoluta do centro. Grande multidão atualmente na Casa Milan: a lesão de Kier abriu uma lacuna na defesa que deve necessariamente ser preenchida na próxima janela de transferência. O nome dado pela gestão rossonera é Sven Putman, o defensor do Lille. Os bons ofícios dos dois clubes, que já haviam cooperado no negócio do Leão, podem ser benéficos para a operação. Mas isso não significa que os franceses vão se desfazer de seus talentos pelo preço final: a avaliação do holandês gira em torno de 30 milhões de euros.

Mais uma vez, eles estão no centro das notícias. Assim que se apresenta o “escândalo” emocional, abre-se um financeiro para Mauro Icardi e Wanda Nara. A Work Marketing Football srl, empresa fundada pelo casal, foi acusada de lavagem de dinheiro, violência institucional e corrupção estrutural por Fernando Megues, proprietário da Fundação por la Paz e El Cambio Climatico da Argentina, no Tribunal da Avenida Comodoro Py, em Buenos Aires . Megues – lê o jornal Corriere della Sera – acusa os argentinos de se esconderem em compensação por desempenho esportivo e de patrocinar o ex-jogador do Inter, supostamente vestido de preto, para fins de sonegação de impostos. Graças a esta turbulência – como o jornal destacou – a Juventus estará relutante em colocar o atacante no topo de sua lista de desejos em janeiro.

O Milan planeja com antecedência e começa a pensar no novo atacante para o verão, que necessariamente será comprado levando-se em consideração que Pellegri voltará definitivamente ao Mônaco e que Ibra e Giroud terão mais um ano. No fundo – relata Tuttosport hoje – ainda está Gallo Belotti, mas Maldini e Massara também estão assistindo três sul-americanos com grandes esperanças, Julian Alvarez del River, Agustin Alvarez del Peñarol e Darwin Nunez do Benfica. Também nesta lista está Gianluca Scamaca, cujo interesse de primos pelo Inter há muito é registrado.

Porém, entre todos esses nomes, preste atenção a uma velha obsessão dos dirigentes da Casa Milan: Patrick Schick. Os rossoneri já o haviam cortejado no verão passado, e os tchecos o relançaram na Alemanha depois de dois anos bastante complicados em Roma. No entanto, a avaliação da ex-Sampdoria é muito elevada: o Leverkusen deve exigir pelo menos 45-50 milhões, o que se justifica pelo início recorde da categoria 96, que já marcou dezasseis golos em apenas 13 jogos do campeonato. .

A lesão de Ben Chilwell levou o Chelsea a buscar no mercado um potencial reforço na ala esquerda. Segundo o El Nacional, Theo Hernandez, um dos melhores forasteiros do nosso torneio, está entre os nomes. Para o Milan é claramente um pivô, mas se chegar uma oferta importante das partes na Via Aldo Rossi, não é certo que a venda do francês não seja levada em consideração.

O Napoli há muito procura o deputado Mario Rui, que pode limitar a erosão dos portugueses e simplificar a gestão do duplo compromisso de Spalletti. O nome em que estão trabalhando na liderança da Azzurri é Reinildo Mandava, o lateral do Lille que expira em junho próximo. Porém, no caderno de Giuntoli está também Jhon Lucumi: um centro seletivo do Genk, capaz de fazer até na esquerda se necessário, ele tem 23 anos e já está na seleção colombiana. Isso foi relatado por La Gazzetta dello Sport.

Espaço pequeno e sem rastro na Juventus para Arthur Melo, cuja despedida em janeiro foi um cenário possível. Segundo reportagens do portal inglês FourFourTwo, o Arsenal será o clube mais interessado no meio-campista brasileiro. Mikel Arteta terá o prazer de recebê-lo no início do próximo mês, e resta saber qual será o pedido da senhora idosa para que o jogador pague € 72 milhões (também por razões orçamentárias), apenas um ano e meio atrás como parte das negociações isso levou Miral Pjanic ao Barcelona.

Barcelona, ​​não só Sanchez: Xavi pede mais reforços no ataque, todos nas corridas de Ferran. O Barcelona precisa de ganhar dinheiro e ninguém é improvável: até Franck de Jong pode começar. Olympiacos, a chegada de Manolas abre a transferência de Semedo: está mais perto do porto do que nunca

Não apenas Alexis Sanchez, que chegou a um acordo com o Inter para trocar com Luuk de Jong. De acordo com o Sport, o Barcelona está em busca de mais um impulso no ataque e o favorito de Xavi, Ferran Torres, permanece. Na verdade, o treinador do Blaugrana não quer de forma alguma que a chegada do chileno da Inter de Milão bloqueie o caminho do ex-Valência, uma verdadeira prioridade para janeiro. No entanto, o Manchester City pagou o seu cartão, razão pela qual os catalães terão de ser os primeiros a atacar o espanhol.

“Os cinco melhores clubes do mundo estão cuidando dele”, disse John, pai de Frenkie de Jong, em uma entrevista há alguns dias. O Marca escreveu que, dada a complicada situação financeira do Barcelona, ​​é provável que, se houvesse uma oferta que correspondesse ao valor do jogador na Catalunha, eles certamente a avaliassem. O clube Blaugrana tem de se render, e o ex-Ajax, pelo grande mercado que pode ter, é um dos suspeitos de ganhar dinheiro.

Kostas Manolas no exterior Robin Semedo. Portas giratórias na casa do Olympiacos em relação às posições de defesa. Segundo a Record, o português nascido em 1994 está cada vez mais perto do Porto. O obstáculo econômico foi ultrapassado e o clube grego, após receber Manolas do Napoli, aceitou a oferta de empréstimo com a obrigação de resgatar em seis meses.