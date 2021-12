Deulofeu arrasta a Udinese para Cagliari: Mazzarri está em perigo. Página inicial da classificação da Serie A

O tratamento de Cioffi funciona. Depois que o Milan foi interrompido em um empate após a absolvição de Guti, a Udinese abandonou o pôquer em Cagliari Em partida válida pelo décimo oitavo dia do campeonato em liga, penúltimo na segunda volta e ao longo do ano civil. Equipe de mergulho Mazzarri (o banco em perigo), que também perdeu por 4 a 0 para o Inter em San Siro no último domingo e permanece o penúltimo na classificação com o Gênova com 10 pontos.. No momento, a zona de segurança é apenas dois pontos a mais, com o Spezia, que joga em casa contra o Empoli na tarde de domingo.

Mazzarri restaura Cibitelli na defesa e Nandes no meio-campo, mas ainda não tem Walukewicz, Ladeniti, Rogge e Strutmann. No ataque ao lado de João Pedro está Pavoletti.

Por outro lado, Cioffi encontra Samir, mas não pode contar com a vitória suspensa tão bem quanto o lesionado Pereira.

O primeiro tempo abriu e fechou sob a marca da Udinese. Eu imediatamente assumi a liderança graças ao primeiro gol de Makengo na Itália, editado a partir de Godin’s Error. O dobro vem graças à cirurgia certa Pena deulofeu., que deixa Cragno di Sasso.

Mazari tenta sacudir sua equipe com três mudanças Entretanto: de Carboni, Dalbert e Nández; Dentro de Cáceres, Lycogiannis e Keita. Mas os bianconeri ainda vão marcar com ele Molina. Está chovendo úmido na casa da Sardenha: como se não bastasse, Expulsão da marinha Por um duplo cartão amarelo, a equipe fica com dez homens. Deulofeu dobra para baixo Ele subiu para 6 gols neste torneio. terça-feira A Udinese joga em casa contra o Salernitana, enquanto o Cagliari (que saiu em meio aos apitos de sua torcida, que disputa com clube e equipe) parte para a Juventus. O presidente Giulini avalia outra mudança no treinador: entre as possibilidades, está a possibilidade de reconvocar Simplicci, demitido há três meses. Enquanto isso, a Sardenha pediu desculpas a seus fãs Por meio de uma postagem nas redes sociais.

Cagliari 0-4 Udinese

Joules: 4 ‘Makengo, 45’ e 70 ‘Deulofeu, 50’ Molina.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Ceppitelli (71 ‘Zappa), Godin, Carboni (46’ Cáceres); Bellanova, Nández (46 min Keita), Marin, Grassi, Dalbert (46 min Licogianis); Pavoletti (71 Diola), João Pedro. (Disponível em Areti, Radunovic, Altare, Faragò, Obert, Oliva e Pereiro). Bandos de Mazari.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Bekau, Neutnek, Samir; Molina (81 ‘Soppy), Arslan (75’ Jajalo), Walace, Makengo, Udogie (81 ‘Zeegelaar); Peto (87 ‘Samardzic), Deulofeu (75’ Busetto). (Disponível em Padelli, Carnelos, De Maio, Perez, Nestorowski e Forestieri). Rebanhos de Cioffi.

Árbitro: Maresca, assistentes Imperial e Lombardia, quarto árbitro de Meraviglia, Mazzolini e Raspolini em Var.

Amonites: Dalbert, Deulofeu, Bellanova, Picao.

Lançamento: 67 ‘Marin (duplo cartão amarelo).