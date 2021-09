O técnico Roberto Mancini recebeu um diploma honorário em Ciências do Esporte

O comissário técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Roberto Mancini, recebeu o título de mestre honorário em ciências do esporte pela Universidade Urbino Carlo Po, do reitor da universidade, Giorgio Calcignini.

O reitor da universidade disse na abertura da cerimônia: “Meus sinceros parabéns a Roberto Mancini. Os jovens que hoje estão aqui não bastam em comparação com todos os que gostariam de ter participado no evento, mas foi importante para a Seleção vencer num momento em que era necessária uma grande coesão ”. Orazio Cantone, Diretor do Departamento de Ciências Biomoleculares, lembrou a trajetória de Mancini como jogador e treinador.

Em seguida, o novo técnico do campeão europeu leu sua dissertação de mestrado sobre “Liderança, Coesão, Espírito de Equipe e Clima Conectivo: Como Construir uma Equipe Vencedora no Esporte”. “Quero expressar meu orgulho pelo projeto, pois meu reconhecimento confirma o valor do esporte no plano social”, começou Mancini.

Durante a aula, o técnico lembrou as grandes habilidades de coesão e harmonia que um técnico precisa para liderar um time de futebol. “Hoje, mais do que nunca, o treinador desempenha o papel de capitão”, disse Mancini. O treinador acrescentou: “O jogo de futebol por razões técnicas, ambientais, culturais e sociais representa um caso de estudo para a gestão do grupo de trabalho”.

Liga das Nações: quinta-feira convoca ddel ct para a partida das Quatro Finais

Na noite de quinta-feira, 30 de setembro, o técnico Roberto Mancini divulgará a lista dos jogadores convocados para a fase final da Liga das Nações, o Campeonato Europeu de Futebol que já está em sua segunda edição e que será a final na Itália. De fato, o estádio Giuseppe Meazza em Milão sediará a primeira semifinal entre Itália e Espanha na quarta-feira, 6 de outubro, enquanto na quinta-feira, 7 de outubro, em Turim, França e Bélgica enfrentarão os campeões mundiais no ranking da FIFA. A Liga das Nações, vencida por Portugal na primeira edição, volta a ser definida no domingo, em Milão, depois de Turim receber a final de condolências à tarde. A seleção se reunirá na noite de domingo no Suning Center em Appiano Gentile e permanecerá em Milão até a partida contra a Espanha para se transferir durante a noite para o Centro Técnico Federal Coverciano de onde, com base no resultado da semifinal, seguirá em direção ao local no domingo, 10 de outubro.

Por ocasião das finais da Liga das Nações da UEFA, a data volta com a ‘Casa Azzurri’, que será sediada na ‘Spirit de Milan’, uma antiga fábrica industrial usada para a produção de vidro, adaptada em um ponto de encontro conceituado de milaneses , que acolhe diariamente eventos musicais e oferece um serviço Um restaurante caracterizado pelas tradições da cidade. Assim, a “Casa Azzurri” o Milan viverá em um local com muito charme e grande potencial, dedicado à seleção nacional, seus parceiros, torcedores e fãs de futebol. Haverá uma área de restaurante / bar e uma área exclusiva para eventos. Para além das boas-vindas exclusivas aos convidados da FIFA, o programa, a definir, inclui uma série de eventos, incluindo um concerto organizado em cooperação com a parceira histórica Radio Itália e a possibilidade de seguir os jogos da Itália. , a fim de encorajar todos juntos pela Azzurri. O logotipo da FIGC será apresentado na segunda-feira, 4 de outubro, às 18h30, na Garage Italia (viale Certosa, 86) em Milão.