Gritos e insultos no banco após a derrota de Portugal

Derrota em Amistoso contra a Eslovênia Não cheguei a isso Cristiano Ronaldo. O herói português saiu claramente de campo ChateadoDepois de substituir Portugal O primeiro golpe decisivo para o governo Martinez.

Portugal O que Ronaldo fez?

A partida entre Eslovênia e Portugal terminou 2-0. Foi decidido pelos gols de Sirin e Al-Snik. Ronaldo disputou todo o amistoso, mas sua presença não foi necessária Evite a derrota Para a equipe liderada por Martinez. O resultado não foi digerido por Ronaldo após o apito final Ele ficou um pouco bravo com todo mundo Ao sair do campo, ele gesticula com raiva Também se refere aos fãs Presente nas arquibancadas, gritando e xingando. Em suma, foi para o pentacampeão da Bola de Ouro Uma noite de esquecimento.