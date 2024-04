Torino-Frosinone 0-0: notícias ao vivo ao vivo

Onde será realizada a partida: Estádio: Olímpico Grande Torino

Cidade: Turim

Capacidade: 27.958 espectadores14h14 Fonte: Getty Images

Bem-vindos ao jogo ao vivo da 33ª rodada do Campeonato Italiano, onde Torino e Frosinone se enfrentam.14h14

O Torino empatou sem gols com a Juventus, enquanto o Frosinone empatou em 2 a 2 com o Napoli.14h15





Escalação do Torino (3-4-2-1): Milinković-Savic – Tamiz, Bongiorno, Rodriguez – Bellanova, Linetti, Ilić, Vojvoda – Vlasic, Okereke; Zapata. 14h17

Formação Frosinone (3-4-2-1): Turati – Lirola, Romagnoli, Ocoli – Zortia, Mazzitelli, Barenecchia, Valeri – Solet, Brescianini – Chidera.14h18

Banco Torino: Gemelo, Buba, Masina, Lovato, Sanabria, Capic, Lazaro, Silva, Semaglilicella.14h19

Banco Frosinone: Fratali, Cerofolini, Baez, Sek, Caio Giorgio, Kone, Reinier, Gili, Garitano, Kvernadze, Ibrahimovic, Gidgemis, Monterrey, Matthews Henrique.14h20

As escolhas de Juric: Sanabria ficou surpreendentemente de fora e Okereke toma seu lugar ao lado de Zapata, apoiado por Vlasic. No meio-campo, Linetti e Ilić apoiam Belanova e Vojvoda.14h21





As seleções de Di Francesco: Brescianini enfatizou o meio-campo ofensivo para apoiar Sule e Chidera. No centro está Barenechea ao lado de Mazzitelli com Zortea e Valeri nos corredores laterais. Existe Lerola como seu braço no seu braço.14h23

O Torino está invicto há cinco jogos contra o Frosinone no Campeonato Italiano, graças a quatro vitórias seguidas de um empate na primeira mão; Entre os adversários contra os quais o Granata nunca perdeu, só há mais jogos contra Mântua (14), Salernitana (8) e Messina (6).14h23

O Torino venceu as duas primeiras partidas em casa da Série A contra o Frosinone, que se tornaria o 18º time a perder para o Granata nas três primeiras partidas em casa na competição, as primeiras desde o Piacenza em 2000.14h23 READ “Na liga, queimamos tudo e depois chegou o financiamento.”

1' Começa a primeira metade de TURIN-FROSINONE!15h01

4' O primeiro escanteio da partida chegou para Frosinone: mas depois do escanteio se concretizar, Vojvoda soltou a bola sem problemas.15h06





6' O primeiro episódio do Torino com Linetti finalizando de longe: mas o chute da vara acabou fora do gol defendido por Turati.15h08

10' Tentativa cruzada de Bellanova tentando pegar Zapata: Romagnoli fez um bom trabalho ao se antecipar ao atacante colombiano e evitar maiores riscos.15h15

15' Trabalho incrível de Sule: o talento argentino vence Rodriguez com um túnel em movimento e depois chuta com o pé esquerdo, e a bola sai ao lado do gol, quase tocando a trave à direita de Milinkovic.15h18

19' Após cerca de 20 minutos de jogo, as estatísticas de posse de bola da equipe mostravam um grande equilíbrio: o Torino tinha uma ligeira vantagem de 52%.15h23

24' Remate de longa distância de Valeri após recusa da defesa do Granata: Mas o remate de um defesa do Frosinone saiu ao lado da baliza.15h26





29' Houve um total de 8 chutes feitos por ambas as equipes nos primeiros 30 minutos, 4 cada: nenhum desses chutes acertou o alvo, no entanto,15h33

32' A primeira grande chance do Torino chega aos pés de Zapata: de posição bastante próxima, o atacante colombiano finaliza o primeiro gol de forma poderosa e surpreendente, mas erra o alvo.15h34

34' Cartão amarelo para Emmanuel Valéry.15h38

38' Boa chance para Frosinone no avanço de Mazzitelli: o meio-campista Chiocciari finaliza com o pé esquerdo, mas o chute foi muito lento e central.15h40 READ LIVE TMW - Lazio, Sarri: "O dedo médio em campo? Rimos dela com Marroccu"

41' Frosinone ainda perigoso: Sule fez bem ao passar a bola para Lirola, que cruzou para o primeiro gol para Chidera, que tentou desequilibrar Milinkovic com os calcanhares, mas controlou completamente o caminho.15h43