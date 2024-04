MotoGP 2024, Grande Prêmio de Portugal ao vivo e exclusivo na Sky Sport e NOW

Acesso No céu e Transmitindo agora Mais um fim de semana cheio de adrenalina, com a terceira rodada do Mundial de 2024 a todo vapor Fórmula 1 O segundo de Motocicletasà qual se soma a estação da Catalunha para Super motocicletas E o desafio de um milhão de dólaresSérie NTT IndyCar.

Tudo para vivenciar o segundo evento da temporada Motocicletasque pousa em Portimão para Grande Prémio de Portugal. Começamos na quinta-feira com Conferência de imprensa dos pilotos A partir das 17hpara assistir ao início dos primeiros treinos gratuitos A partir das 9h35 na sexta-feira com Moto3 e Moto2 para antecipar as duas primeiras sessões programadas de MotoGP Às 11h40 E em 15h55. A manhã de sábado é dedicada qualificaçõesdeixando o primeiro capítulo Às 11h45, enquanto 15h55 Os primeiros pontos do fim de semana são atribuídos com Corrida (Sábado é a primeira data sazonal para moto e Com Corrida 1 e Corrida 2 atrasadas às 17h45). Corridas no domingocom o Moto3 Isso resolve No dia 12o Moto 2 às 13h15 E a Corrida de autódromo às 15h. Todo o fim de semana em Portimão estará visível no Sky Sports Um, Sky Sports MotoGP E transmitir em agoracom uma história Guido Meda E Mauro Sanchini. Vera Spadini Realiza análises aprofundadas antes e depois da corrida.

Sexta-feira, 22 de março

9h55: Moto 3 – Treino Livre 1

10h45: Moto 2 – Treino Livre 1

11h40: Autódromo – Estilo Livre 1

12h40: pasto vivo

14h10: Ao vivo no ringue

14h15: Moto 3 – Treino Livre 2

15h: Moto 2 – Treino Livre 2

15h55: MotoGP – Pré-qualificação

17h15: show ao vivo do Paddock

17h45: Hora do Talento

Sábado, 23 de março

9h35: Moto 3 – Treino Livre 3

10h20: Moto 2 – Treino Livre 3

11h05: Autódromo – Estilo Livre 3

11h45: Autódromo – Qualificação

12h40: Paddock ao vivo

13h10: Moto E – Corrida 1

13h45: Moto 3 – Qualificação

14h40: Moto2 – Qualificação

15h30: Paddock Live – Sprint

15h55: Motocicletas – Corrida de Velocidade

16h45: show ao vivo do Paddock

17h30: Hora do Talento

17h45: Moto E – Corrida 2

Domingo, 24 de março

10h40: Aquecimento da motocicleta

11h: Desfile dos Fãs de MotoGP

11h30: Paddock ao vivo

12h: Moto 3 – Corrida

13h: Paddock ao vivo

13h15: Moto 2 – Corrida

14h15: Paddock ao vivo

14h30: Rede

15h: Autódromo – Corrida

16h: Zona Vermelha

17h: Anatomia de uma corrida de motos

7h15: Paddock ao vivo

7h45: show ao vivo do Paddock

12h: Fórmula 1 – Qualificação (replay)

14h: Fórmula 1 – Qualificação (repetição da corrida)

Sábado à noite, 23 – Domingo, 24 de março