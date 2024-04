Milan-Inter, Leão é o atacante central do clássico: escalação titular

Tudo, absolutamente tudo, sobre Rafa Liao. No clássico desta noite, Stefano Pioli caminha para avançar com um Milan diferente: Leão estará no coração do diabo, de fato e posicionalmente, porque deve começar como centroavante. Giroud, o homem que marcou dois gols no derby do Scudetto de 2022, deve começar no banco.

Por causa da Rafa – O plano de jogo de Pioli girará em torno de conceitos diferentes dos habituais: será o Milan que buscará menos a posse de bola e alta agressividade, para tentar acertar o Inter com contra-ataques. Leão passará para o centro do ataque com essa mesma tarefa: encontrar profundidade e tentar surpreender os adversários com velocidade. Atrás dele estarão Loftus-Cheek, na posição de meio-campo ofensivo, Pulisic, que se deslocou para a esquerda, e Musa, um extremo direito alto cujas funções também deverão ser apoiadas pela dupla de meio-campo à frente da defesa, formada por Adly e Reynders. O restante da escalação será anunciado: Maignane no gol, com Calabria e Theo nas laterais e a dupla Gabbia-Tomori no meio (seleção obrigatória, dada a exclusão de Thiao e a não participação de Kjaer e Kalulu).