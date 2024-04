Copa do Mundo FIFA 2030 em Marrocos, Espanha e Portugal. Três partidas na América do Sul

Seis países Bem estendido Três continentes: Esta será a sede principal da Copa do Mundo FIFA 2030. Foi anunciado imediatamente Conselho da FIFAque concordou após uma videoconferência emConsenso Que a única aplicação seria a exibição combinada de Marrocos, Portugal E Espanha. Eles serão adicionados a estes Argentina, Uruguai E ParaguaiQue sediará uma partida cada. a Festa festiva Também será organizado na capital do Uruguai, Montevidéupara comemorar a primeira edição do torneio, realizado em 1930 no Uruguai.

A decisão da FIFA, emitida em 4 de Outubro, foi tomada após extensas consultas com todas as confederações. O objetivo declarado dos líderes do futebol mundial é comemorar em grande estilo Centenário da Copa do Mundoe mostrar que o futebol pode ser Veículo unitário. “em Um mundo dividido“A FIFA e o futebol andam juntos”, disse o presidente da FIFA, Gianni Infantino. “Dois continentes – África e Europa – uniram-se não só para celebrar o futebol, mas também para proporcionar uma coesão social e cultural única”, acrescentou. “Que maravilhoso “Uma mensagem de paz, tolerância e inclusão”.

depois Copa do Mundo 2026A ser disputada entre Estados Unidos, México e Canadá, a FIFA optou por mais uma Copa do Mundo móvel. Mas desta vez mais três países aumentaram o número de sedes, embora Argentina, Uruguai e Paraguai joguem apenas a primeira partida pelas suas seleções, que depois viajarão para a Europa e África para o restante da competição. “Obviamente que o primeiro destes três jogos será disputado no estádio onde tudo começou, no lendário Estádio Centenário de Montevidéu”, explicou Infantino. Todos os seis países Eles se qualificarão automaticamente na Copa do Mundo.

A Espanha tinha muito medo de perder a oportunidade de sediar o torneio após a final da Copa do Mundo Beije sem consentimento Apresentado pelo ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol Luis Rubiales À meia da seleção feminina Jenny Hermoso. Mas não foi assim: o torneio voltaria a Espanha, depois da edição de 1982 vencida pela Itália. Para Portugal, que organizou o Campeonato da Europa de 2004, este é o primeiro Campeonato do Mundo que acolhe em casa. O mesmo se aplica a Marrocos, que competiu sozinho e perdeu três vezes consecutivas: a última delas foi em 2010 para a África do Sul, que se tornou o único país africano a acolher a competição. Ainda hoje.