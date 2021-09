Inter Real Madrid continua no mercado de transferências

O Inter Real Madrid é um desafio com mil sabores e emoções. Os destinos das duas equipes também podem se interligar no mercado de transferências

A derrota no início pode complicar muito o caminho Liga dos Campeões. EU ‘Inter por Simone insaciável Ele é convocado pelo menos para vencer a fase de grupos, após duas eliminações consecutivas, reunidas pelos nerazzurri condado Imediatamente antes de entrar na fase eliminatória. Depois de um excelente primeiro tempo, terminou com um empate a zero, no segundo tempo o jogo foi equilibrado e no final real Madrid. O desafio contra “Blancos” também poderia ter sido a oportunidade de entrelaçar os destinos das duas equipes no transferência de mercado. Para todas as outras notícias do mercado de transferências e não apenas no Inter Clique aqui.

Mercado de transferência Inter, Brozovic no objetivo do Real Madrid: Particularmente notado

Muitos jogadores do Inter e do Real Madrid abordaram a saída na direção oposta. Entre eles também está Marcelo BrozovicO contrato ainda vence em junho 2022. A renovação do acordo com o meio-campista croata continua sendo uma prioridade Marotta e parceiros.

Por enquanto, é lento para chegar a um ponto de encontro e a renovação está longe de ser clara. Por isso, o Real Madrid também agradece ao compatriota Luca Modric, poderia pressionar Brozovic a não renovar com o Inter, favorecendo-o no caso de um rebaixamento sem custo para os Blancos em menos de um ano. O grande teste da noite passada deve ser considerado um teste aprovado para vestir a camisa do Madrid.