“Não sei o que aconteceu à Juventus”

Preparando-se para o jogo desta noite Liverpool e a Milão, Jürgen clube Tire um tempo para falar sobre isso também Mercado. Entre as questões abordadas em entrevistas recentes, também estão aquelas relacionadas ao retorno de Cristiano Ronaldo em um Liga Premiada: “Não posso dizer que estou feliz por ele estar de volta ao United, infelizmente terei que jogar contra ele novamente – palavras ‘SkySports’ disse – Estou surpreso que ele esteja saindo JuventusEu não tinha ideia de que ele queria deixá-los. “

Mercado de transferências da Juventus, Klopp comenta transferência de Ronaldo para o Manchester United

Klopp continuou a sua análise: “Não estou na Juventus e não sei o que aconteceu lá, seria óptimo para os adeptos da Juventus. Unido Pegue de volta lá. Estamos em um mundo livre, todos podem fazer o que quiserem. “