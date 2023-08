Lukaku em Milão colapsa as probabilidades: Big Rom em rossoneri às 6h00

Sem seu retorno à Inter, parece que a opção da Juventus também foi cruzada para o Big Rom: e se seu futuro for com os rossoneri?

O prazo de transferência se aproxima, mas nem todos os jogadores que partiram conseguiram encontrar um novo time: talvez o caso mais revelador seja o de Romelu Lukaku, protagonista de um verão particularmente turbulento que acabou completamente à margem da nova temporada . Claro, a pequena Chelsea. Embora o jogador belga tenha acabado na agenda de muitas equipes, o alto salário e as altas exigências do clube londrino devido ao seu preço apresentam um clássico risco de “prisão de ouro” que dificulta sua saída. mas Principais sites de apostas Nas últimas horas houve um colapso das perspectivas da opção Lukaku-Milan: no entanto, os rossoneri não são a única opção para o futuro da Big Rom…

LUKAKU NO AC MILAN: ODDS PUMP – O Milan já havia procurado Lukaku no início do mercado de transferências, quando parecia que ainda estava armado para o retorno de Romelu aos Nerazzurri: depois de arrecadar 80 milhões do Newcastle para Tonali, os rossoneri também chegaram a um acordo preliminar com o Chelsea. Depois não deu em nada e a jogada da direção rossoneri foi quase classificada como uma operação chata para estragar os planos do mercado de transferências do Inter. Que, entretanto, se livrou de Lukaku após seu relacionamento com a Juventus. Em suma, existem todos os elementos de uma série de TV clássica de verão. Que agora foi enriquecido com outro desenvolvimento: as chances de um possível desembarque de Lukaku em Milão dentro de algumas horas caíram pela metade. De 15, muitas casas de apostas caíram para 6,00: este é o caso de Better e Goldbet, enquanto Snai mantém um valor mais cauteloso de 7,50. READ "Estamos mirando no Scudetto. Todos aqui me perguntaram, Ibra é como um irmão mais velho."

Romelu Da Pioli: Depende… – A situação no Milan é bastante clara: os únicos atacantes do elenco rossoneri são Olivier Giroud, de 37 anos, e o jovem Lorenzo Colombo, que voltou do Lecce, mas já é procurado por várias equipes capazes de garantir sua titularidade. camisa. Pioli está pressionando por uma nova adição capaz de tirar o fôlego do francês, que na temporada passada teve que fazer uma turnê muito agressiva devido à falta de veia de Origi. Precisamente da saída do seu compatriota, blindado com um contrato de 4 milhões, depende a possível chegada de Lukaku aos rossoneri: aliás, os dois belgas não vão poder viver juntos no Milanello por causa da questão salarial. Obviamente, muito também dependerá de Lukaku e de como ele está disposto a se desfazer do uniforme rossoneri. Mas na madrugada de 30 e com o perigo de ficar de fora do time do Chelsea, o ex-nerazzurri também poderia aceitar de bom grado a tributação sobre si mesmo.

JUVE segue na pole, mas cuidado com o TOTTENHAM – No entanto, não há apenas o Milan entre os clubes interessados ​​em contratar o Big Rom: a Juventus está sempre na frente (ainda mais depois da saída de Nkunku, que pode renovar o interesse do Chelsea em Vlahovic) a 1,60 na Goldbet and Better e 1,85 na Snai. Segue-se o Tottenham, em baixa para 5.00 para todos os operadores na sequência da venda de Kane ao Bayern de Munique, enquanto a hipótese do Inter permanece em segundo plano, não totalmente desaparecida e apresentada às 15.00 por Better, Snai e Goldbet.

12 de agosto de 2023 (alteração de 12 de agosto de 2023 | 17h29)

READ Jannik Sener abandona após um set: Bublik vai às meias-finais, pelo cartão azul de Wimbledon © Reprodução Reservada

“Fanático por TV. Viciado em web. Evangelista de viagens. Empreendedor aspirante. Explorador amador. Escritor.”