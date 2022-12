No vídeo dos presentes de Natal de Cristiano Ronaldo, aparece o seu melhor amigo: um jornalista

Um grande amigo de Cristiano Ronaldo não escapou ao vídeo das comemorações do aniversário acompanhadas de presentes adoráveis.

Que melhor ocasião do que o Natal para reencontrar o sorriso e a serenidade? Cristiano Ronaldo Ele voltou a exibir seu melhor sorriso nas festas de fim de ano. Depois de dias de silêncio, que coincidiram com as comemorações de todo o mundo esportivo pelo seu principal “rival” Messi, campeão mundial, CR7 desfrutou do carinho de sua família e de pessoas próximas, inclusive de seu melhor amigo.

Fotos do presente extraordinário que sua parceira, Georgina Rodriguez, recebeu, se tornaram virais em todo o mundo. Rolls Royce Vale mais de 300 mil euros, o que deixou o avançado português sem palavras. O momento de abrir os presentes faraônicos com muita alegria para o clã Ronaldo, que se prepara para uma nova experiência. Aliás, nos próximos dias, as dúvidas sobre o futuro do campeão português poderão ser dirimidas Diga sim à vitória.

Não só Georgina e seus filhos estiveram ao seu lado no Natal, mas também uma amiga especial, cuja presença não escapou ao vídeo de abertura do presente. De quem ele é? Para um jogador de futebol o personagem é muito mais que um amigo, é Edo Aguirre, rosto conhecido na televisão e imprensa espanhola. Apresentador e protagonista do popular programa desportivo El Chiringuito de Jugones, este jornalista nascido em 1988 é muito próximo de Cristiano Ronaldo.

Ele e a mulher, Julia Salimian, estão sempre presentes depois de Cristiano Ronaldo, por causa de uma amizade que nasceu durante a experiência portuguesa no Real Madrid, equipa cujos acontecimentos Aguirre acompanha. A confirmação desse sentimento veio de inúmeras fotos publicadas juntas, mesmo depois que CR7 deixou a Espanha: o jornalista também viajava com frequência para Turim, quando o atacante foi útil para a Juventus. O repórter sempre se mostrou uma fonte muito confiável para os acontecimentos de Cristiano no mercado. Em suma, nos momentos mais importantes da vida e da carreira futebolística de um futebolista, Aguirre está sempre presente.

E assim foi também este Natal, com Edu Aguirre a passar o dia inteiro em casa de Cristiano Ronaldo. E quem sabe se não fosse ele, como no passado, a revelar os planos futuros do jogador, que ele sabe ao certo. A relação deles é especial, pois Striker é muito seletivo em suas amizades. De facto, conta-se nos dedos de uma mão quem os ex-United, Juventus e Real Madrid consideram verdadeiros amigos: para além de Aguirre em primeiro lugar, é também muito próximo do ex-jogador do Sporting e ex-companheiro de equipa Miguel. Quarto Paixão, que também está muito presente na vida de Ronaldo.

Sem esquecer de Bensoglio, terceiro goleiro da Juventus. Com ele estabeleceu-se uma grande relação, aliás o guarda-redes tem estado muitas vezes disposto a ir às festas exclusivas de Cristiano Ronaldo. Piers Morgan, o jornalista britânico cuja entrevista com o atacante causou alvoroço que terminou com sua despedida do Manchester United, também parece ter se juntado ao círculo recentemente.