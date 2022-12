Pogba e fotos na neve enfurecem torcedores da Juventus

Paul Pogba ainda não apareceu após a estreia na Juventus: voltou às corridas há poucos dias, mas seu retorno aos gramados ainda não era iminente. Por isso, muitos torcedores não tiraram bem as últimas fotos que o jogador postou em suas redes sociais enquanto estava na neve nas montanhas durante as férias, arriscando – segundo os comentários – se machucar e prolongar o hiato. . No verão passado, ele havia sido recebido com entusiasmo, e então French protelou durante sua turnê pelos Estados Unidos e mostrou pouco interesse em buscar uma solução imediata. Optando inicialmente pelo tratamento conservador, na verdade, acabou prolongando os períodos de recuperação da lesão, tendo então que operar com urgência para resolver a lesão no menisco.

comentários sociais

–

A indignação dos torcedores com a postagem do jogador no Instagram: de “Vá para o trem, sua paciência está acabando” a “Por favor, se machuque de novo” a “Quando você vai parar de roubar seu salário?”. Pogba é, na verdade, o jogador de futebol mais bem pago da Juventus. No verão passado, ele e Di Maria foram apontados como as principais referências para os jovens jogadores. Mas o francês nunca se colocou à disposição de Allegri e reencontraria o time na Liga Europa, após decepcionante eliminação da Liga dos Campeões. Paul está de olho na volta aos gramados entre as duas partidas contra o Monza, a primeira pela Copa da Itália no dia 19 de janeiro e a outra no dia 29 pelo campeonato. Ele pretende estar no seu melhor no jogo duplo da Liga Europa contra o Nantes, que está marcado para fevereiro.