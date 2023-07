Campeonatos da Europa Sub 19: Das Meias-Finais às Finais, Cruzados e Pares. Programa, horários, TV e transmissão

O Campeonato da Europa de Sub-19 continua a bom ritmo, e agora estamos nas meias-finais. O Campeonato Continental oferece muita emoção e também conhecemos os dois últimos semifinalistas em apenas alguns momentos. Ontem eles se classificaram entre os quatro primeiros, Portugal e a nossa seleção, Itália Alberto Pollini. filhos de Joaquim MilheroQuem chegou em primeiro lugar no Grupo A, somou 9 pontos em 9 disponíveis, e também venceu os juvenis da Azzurra por 5 a 1.

Por outro lado, Esposito e seus companheiros terminaram em segundo novamente no Grupo A com pontos iguais aos da Polônia. Depois de vencer Malta pela primeira vez por 0 a 4 e derrotar Manita com Portugal, em jogo de ida e volta contra os poloneses, Pollini e seus homens de caráter empataram em 1 a 1 e marcaram passagem para as semifinais em virtude do maior número de gols marcados. Um sucesso muito importante: e esta noite encontramos as equipes concorrentes.

De fato, a Itália Sub-19 enfrentará a Espanha. A jovem Furie Rosse, que chegou em primeiro lugar no Grupo B, empatou em 0 a 0 com Noruegapermanecendo em primeiro lugar em 7. Itália e Espanha se enfrentarão 3 dias depois, quinta-feira, 13 de julho, a partir das 21h00. Mas a outra semifinal será entre Portugal e Noruega. Assim, estamos a um passo da final marcada para domingo, 16 de julho: veremos quem poderá lutar para erguer o troféu.

Conselho Europeu Sub 19

Semicondutores

quinta-feira, 13 de julho

18h00 Portugal-Noruega – Transmissão em directo na UEFA.tv

21h00 Itália – Espanha – TV ao vivo no Canale Rai (TBD). Transmissão ao vivo no Rai Play, UEFA.tv. Texto ao vivo ao vivo no OA Sport

o último

domingo 16 de julho

21h00 Itália / Espanha – Portugal / Noruega

Foto: La Presse