Caos na final da Liga dos Campeões, União Europeia abre investigação independente

A UEFA encomendou um relatório independente sobre eventos fora do Stade de France, em Paris, antes do Liverpool-Real Madrid, que começou com 36 minutos de atraso. Além disso, 2.700 torcedores que tinham ingressos regulares e não puderam comparecer à partida serão indenizados

A UEFA quer confirmar a responsabilidade pelo que aconteceu na partida preliminar. Houve vários minutos de caos ao entrar no estádio, pois alguns torcedores do Liverpool tentaram entrar sem ingresso, primeiro pré-filtrando e depois subindo as cercas. A polícia, que em alguns casos Também interferiu no uso de gás lacrimogêneo, mesmo na presença de crianças , em seguida, fechou alguns dos portões do Stade de France. O primeiro orçamento do Estado de Paris falava de 68 prisões e 238 ferimentos leves .

O filme final entre os VIPs nas arquibancadas e o caos de entrar na torcida do lado de fora do estádio. Em seguida, algumas escavações em Mbappe pelos torcedores dos Blancos e a festa do campeão do vídeo ainda no Real Madrid. Problemas fora de campo, o que aconteceu – o real é o campeão europeu

2.700 fãs serão recompensados

Liverpool: “A investigação é necessária”

Com os portões fechados, até os torcedores com ingressos regulares ficaram de fora do estádio. Alguns só conseguiram entrar no final do primeiro tempo, mas 2700 apoiadores Vermelhos com vouchers válidos não podiam entrar no Stade de France. A UEFA anunciou que vai receber reembolso do valor total do voucher.