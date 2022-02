16 febbraio l’esordio con la Danimarca

Sono Italia, Portogallo, Danimarca, Norvegia e Svezia os nacionais que parteciperanno alla nova edição da dell’Algarve Cup, o prestigioso torneio e convidado que disputarà de 16 a 23 de febbraio nella regione portoghese dell.

A quase anni di distanza dall’ultima partcipazione, le Azzurre tornou-se em seguida no portogallo para rasgar o caminho bruscamente entre 11 de março de 2020, bloco quando l’aggravarsi dell’emergenza e ilata alco de COVID-19 i due Paesi costrinsero Gama e compagne ad antecipare com un charter il rientro na Itália, rnunciando dopo le brillanti vittorie com Portogallo (2-1) e Nuova Zelanda (3-0) disputando o finale contro la Germania.

Il sorteggio habilitou che la Nazionale di Milena Bertolini esordirà mercoledì 16 febbraio a Lagos con la Danimarca, per poi sfidare domenica 20 febbraio a Faro la Norvegia. Il programma si concluirà mercoledì 23 Febbraio: le squadre che nelle prime due partite avranno conquistano mais punti si contenderanno il trofeo nella finalissima, mentre le altre tre si affronteranno em um mini triangolare à gret 3 min triangolare in ogni – min al 5° posto.

“È un torneo prestigioso – ha dichiarato la Ct Bertolini – che ci darà l’opportunità di capire a che punto siamo e di lavorare in view delle importante sfide di qualificazione al Mondiale del 2023 in programma ad abril. Afrontando-se com a primeira fáscia, sem dificuldade e muito intenso do ponto de vista físico. Le ragazze avranno modo di fare esperienza, misurandosi com avversarie dello stesso livello di quelle che troveremo all’Europeo, e isso me consentirà di fare le giuste valutazioni per il futuro”. A guia do albo d’oro del torneo son gli Stati Uniti com 10 vittorie, seguiti da Norvegia (5), Svezia (4) e Germania (4).

Il calendario

Mercoledì 16 de fevereiro

Minério 12 (13 italiano) Danimarca-ITALIA (Estadio Municipal – Lagos)

Minério 18h30 (19h30 italiano) Norvegia-Portogallo (Estádio Municipal – Lagos)

Venerdì 18 de fevereiro

Minério 17 (minério 18 italiano) Svezia-Danimarca (Estádio Algarve – Faro)

Domenica 20 de fevereiro

Minério 11 (12 italiano) ITALIA-Norvegia (Estádio Algarve – Faro)

Minério 17.15 (18.15 italiano) Portogallo-Svezia (Estádio Algarve – Faro)

Mercoledì 23 de fevereiro

Minério 11 (12 italianos) Finale 1°-2° posto (Estadio Municipal – Lagos)

Dale minério 10.30 alle 13 (11.30-14 italiano) Triangolare 3°-4°-5° posto (Estadio Algarve – Faro)