UEFA Nations League 2022-23 começa na Sky e RAI (1-5 de junho)

A UEFA Nations League 2022/2023 arranca a partir de quarta-feira, 1 de Junho, com transmissões em directo na Sky e NOW dos melhores jogos entre selecções estrangeiras na fase de grupos e todos os jogos das finais da UEFA Nations League (semifinais e finais, incluindo possível participação da Itália) prevista para junho de 2023. Na Rai1, transmissão ao vivo das partidas da Itália, transmitida pela Sky em diferido.

29 jogos da nova edição da Liga das Nações transmitidos pela Sky entre quarta-feira 1 e domingo 5 de junho, também graças ao “Derita Goal”.

quarta-feira, 1 de junho de 2022

18 horas

• Polônia – Wales Sky on Sport Football e Sky Sport UNO | Explicação de Dario Massarah

quinta-feira, 2 de junho de 2022

18 horas

• Golo em directo no Sky Sport Football com: Geórgia-Gibraltar (comentário de Andrea Foria), Chipre-Kosovo (comentário de Calogero Destro), Bulgária-Macedónia (comentário de Federico Poti), Estónia-San Marino (comentário de Ilia Vagion), 20h45 Espanha – Portugal Sky Sport Uno (comentário de Antonio Nocera).

20h45

• Gol ao vivo no Sky Sport Football com: Irlanda do Norte, Grécia (comentário de Andrea Foria), Israel-Islândia (comentário de Calogero Destro), Eslovênia, Suécia (comentário de Federico Botti), Sérvia, Noruega (comentário de Elia Vagion), Espanha e Portugal ( comentário de Dario Masara).

sexta-feira, 3 de junho de 2022

20h45

• França – Dinamarca no Sky Sport Calcio | Comentário de Riccardo Gentile

20h45

• Gol direto na Sky Sport Football com: Bélgica – Holanda (comentário de Davide Polizzi), Croácia – Áustria (comentário de Luca Mastorelli), Bielorrússia – Eslováquia (comentário de Marco Frisoli), Liechtenstein – Moldávia (comentário de Christian Giordano), França – Dinamarca (Comentário) Antonio Nocera.