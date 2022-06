Nadal vence Djokovic nas semifinais de Roland Garros

O episódio 59 da rivalidade já na lenda tem assinatura maiorquina fechando 6-2, 4-6, 6-2, 7-6 (4). Rafa é agora o obstáculo de Zverev para a final, na sexta-feira em seu 36º aniversário

Não, não foi um jogo como qualquer outro. Nunca foi entre Nadal e Djokovic. Por um lado, o homem com mais títulos de Grand Slam da história, 21 e 13 vezes campeão em Paris. Por outro lado, o jogador nº 1 do mundo, o adversário, quase sempre teve que fazer o papel de “bandido” enquanto do outro lado da rede estavam os queridos Rafa e Roger. No final, o lutador venceu o lutador esquerdo que continua sua corrida para Roland Garros, 14º cabeça de chave, depois de derrotar o número um do mundo por 6-2, 4-6, 6-2, 7-6 (4). Na sexta-feira, em seu 36º aniversário, ele enfrentará Sasha Zverev nas semifinais nº 15 em Paris, nº 37 em um grande torneio.

“O Torneio Mais Importante” – Nadal e sua segunda casa, Nadal começou como azarão às vésperas do episódio 59 da já lendária rivalidade. Dez dias atrás, o maiorquino nem sabia se ele viria jogar por Roland Garros e esta noite, depois de uma luta de cinco sets contra Eliasim dois dias atrás para ganhar o quarto deluxe com Nol, o maiorquino com o pé esquerdo literalmente cortado fora, ele ficou no acampamento por mais de quatro horas para uma batalha sem fim. A ela, que começou em maio e terminou em junho em uma fria noite parisiense: “Obrigado, obrigado a todos – como ele disse após a batalha – seu apoio é incrível, excepcional. Isso é a coisa mais importante da minha vida. Foi uma partida muito difícil, Novak é o mais forte de todos os tempos e em todas as vezes é uma luta intensa. A única maneira de vencê-la é jogar em um nível muito alto do primeiro ao último ponto.” READ Lanterna Verde - CR7 Vamos saber ... Arthur te contou

o jogo – Djokovic começa a servir, os primeiros 15 do Nol. Uma troca muito longa (22 tiros), o forehand de Nole termina na rede, 15-15 e um rosnado do Chatrier, postado principalmente para o espanhol. Vai para as vantagens. Rafa dá um tempo muito alto e tem um break point, depois outro, e um terceiro. Nenhum deles quer desistir de uma polegada e depois de 10 minutos os benefícios ainda estão lá. No final Rafa passa, 1-0 na frente. Nol empurra, leva 30-30, mas dá tempo a Nadal para pensar. O espanhol reforça a vantagem e lidera por 2-0. Na quarta entrada, Nol tem duas chances de retornar com um empate. Mas Nadal cancela, e quando está na liderança ele erra, e devolve 40-40. Com duas linhas retas abaixo da linha, ele dá um passo para trás e fecha a barra arremessando o treino de bola sérvio para 3 a 1. Golpe canhoto contínuo, ele continuou a quebrar a bola na quinta entrada: Com um tiro certeiro na linha, ele desencadeia o delírio de Chatrier, agora liderando por 4-1. O set está agora quebrado para Djokovic, que perdeu por 6-2. Nadal está possuído por demônios. Não deixando nada, atacando todas as bolas e ainda colocando Nole sob pressão, forçado a se salvar de uma pausa, seis vezes, mesmo no início do segundo set. Mas na sétima chance, Rafa avança como no primeiro set. O sérvio parece um boxeador derrotado, fazendo outra pausa no terceiro turno. Por outro lado, Maiorca não se engana, e os vencedores até agora são 25 para 12 do número 1 do mundo. Nole, no entanto, está retomando o primeiro e o segundo intervalo também, com quatro jogos seguidos liderando o atacante por 4 a 3. Em 5 a 4, o embaçamento de Nadal continua, que deixa cair o saque e com ele o set. Tudo será reconstruído. READ Todos os espinhos de Thiago Pinto

Vamos começar novamente – Nadal retoma como nos dois sets anteriores e depois de duas horas e meia, o terceiro set abre novamente com o espanhol antes do intervalo. O campeão do 21 Slam tem que lutar para manter seu saque em 3 a 1, mas desta vez foi Djokovic quem sofreu. Ele desiste do papel de sacador e acaba 4-1 abaixo graças a uma dupla falta e backhand. Agora a balança está do lado do espanhol. Ele estava jogando há quase três horas e em Paris estava tão frio que muitos espectadores começaram a sair do estádio. Rafa tenta acelerar o tempo e termina 6-2 desta vez em “apenas” 41 minutos. O quarto set corre rápido, com Nadal perdendo o saque e afundando por 3 a 0. Ambos com pressa para fechar, Maiorquin em Match Seven tenta enforcar o número 1 do mundo, mas a tentativa não é bem sucedida. A chance volta no nono jogo e desta vez Rafa está mais interativo, atento, joga fundo e consegue, com um milagre de perseverança só dele, devolver o resultado em empate. O desempate foi decidido, com Rafa vencendo por 2 a 0 e depois por 4 a 1. Finalmente, tendo marcado 3 match points, ele fechou e chegou às semifinais em Paris pela décima quinta vez. sabedoria.

1º de junho de 2022 (alteração em 1º de junho de 2022 | 02:02)

