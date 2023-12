Como está Schumacher 10 anos após o acidente?

Em 29 de dezembro de 2013 vida Michael Schumacher O incidente nos Alpes franceses em Meribel mudou para sempre com o acidente. A partir desse momento, as regras de sigilo impostas pela família nos últimos anos serviram para proteger ao máximo Sumi das especulações, mas também impediram que fossem conhecidas as verdadeiras circunstâncias do herói, sempre cercadas por uma aura de mistério.

Poucos dias depois do décimo aniversário daquele dia trágico, Corriere della Sera Ele avaliou o estado de saúde do ex-piloto da Ferrari. Como enfatizou Giorgio Teruzzi, o maior sigilo sempre se aplicava às suas circunstâncias. Certamente sabemos que Sumi está respirando de forma independente e os fisioterapeutas estão trabalhando para que ele mantenha a força muscular adequada, mas também sabemos que ele não consegue se mover e não fala. Acima de tudo, a sua família está sempre ao seu lado: há A esposa de Corina Os filhos, Gina Maria e Mick, conversam com ele, mas sabem o quanto podem ouvir.

Nas últimas semanas, Schumacher voltou a ser comentado após uma investigação da imprensa que conduziuResponder, a principal emissora pública alemã, que se concentrou em dois aspectos principais do acidente: a tolice do herói alemão, que se aventurou fora da pista sobre esquis em condições de neve insuficiente, e a avaliação incorreta de suas condições pelos socorristas, que teriam mudado claro durante o transporte de helicóptero, o que leva à perda de minutos valiosos. Mas também não é só isso Jean ToddEle voltou a falar sobre o amigo durante entrevista ao L'Equipe. Palavras claramente prosaicas ditas pelo ex-presidente da FIA, que respondeu ao entrevistador que lhe perguntou se sentia falta de Sumi: “Não, não sinto falta dele. Compartilhei muitos momentos com ele e estou honrado por poder fazer isso de novo. Não sinto falta dele porque ele está lá.”

Discursos e avaliações, que demoram, mas sobretudo, não podem mudar a realidade dos últimos dez anos. Neste período, como explica o Corriere della Sera, Corinna vendeu bens familiares redundantes, como o avião e as moradias nos Alpes franceses e na Noruega, e investiu tudo em… Alojamento da glândulaNa Suíça, onde foi criada uma clínica privada para ele e continua a ajudá-lo dia e noite.

ao mesmo tempo Aniversário trágico A próxima sexta-feira será seguida por um dia mais feliz, embora triste: no dia 3 de janeiro, de fato, Schumacher completará 55 anos. E fá-lo-á rodeado do carinho dos seus entes queridos e dos muitos entusiastas de automóveis que ainda carregam no coração as façanhas notáveis ​​de uma das maiores lendas da Fórmula 1.