Udinese Roma, declaração pré-jogo de Mourinho: “Fair play financeiro? Protege os fortes”

O treinador português da Roma falou em conferência de imprensa antes do jogo com a Udinese.

Na véspera da deslocação à Dacia Arena em Udine, para o jogo da Serie A frente ao Sutil Udinese, a Roma recebeu mais notícias, nomeadamente, que a UEFA tinha formalizado a penalização contra o clube Giallorossi (e não o único clube italiano sancionado) por não -conformidade com as regras do Fair Play Financeiro.

Apesar de todas as energias de Mourinho e da sua equipa em campo, é claro que a conferência de imprensa do Special One só pode começar com uma declaração sobre as acções da UEFA em relação ao Capitoline FC.

Para Mourinho, o FFP muitas vezes pune quem pretende implementar este mecanismo de forma benigna e serve apenas para proteger os “homens fortes” ou equipas já economicamente fortes.

De acordo com Mo, não há “fair play” nestes regulamentos da UEFA porque não pode ser justo que uma equipe gaste 300 milhões em uma sessão de mercado de transferências, enquanto outras mal chegam a 30 milhões.

A Roma, de acordo com Mourinho, seria um exemplo perfeito de uma equipe com alguns milhões de outros que podem pensar que estão sonhando alto, mas não podem.

No entanto, o Special One continua falando sobre a partida contra a Udinese, que é a única coisa importante a ser considerada neste período.

A Roma chega a este jogo em primeiro na classificação, mas Mourinho não dá muita atenção às dezenas de adversários já que apenas disputou 4-5 jogos. Assim, o ranking não parece e você tem que continuar jogo a jogo e sempre tentando vencer.

Certamente, com as Copas da Europa, gerenciar a fadiga dos jogadores é mais difícil porque você tem menos tempo para treinar. Apesar disso, Mo lembra que o português tem a sorte de jogar em competições europeias há 20 anos, deixando claro que tem muita clareza sobre as escolhas que precisam ser feitas para competir nas duas frentes.

Certamente, Smalling não poderá descansar porque, com Kumbula lesionado, o coração do meio-campista inglês será necessário para completar a seção defensiva que também será composta, no banco de reservas, pelos jovens Trippi e Karamitis.

Por outro lado, Selleck pode ter uma chance e, para Mourinho, é ótimo ter um substituto de Karsdorp que pode ser referido quase tanto quanto o proprietário escolhido.

Em caso de necessidade, Mourinho não descarta a possibilidade de passar para uma defesa de 4 homens.