O campeão: Liverpool – Real, a grande final em Paris – transmissão ao vivo e fotos – futebol

Às nove da noite, a partida final da Liga dos Campeões será realizada no Stade de France, em Paris Liverpool – Real Madrid 0-0 Ele vive

Klopp e Ancelotti seguem prontos para fazer história, de Benzema a Salah, de Man a Vinicius, é uma noite especial.

jogo Liverpool x Real Madrid

Véspera – Olhando dos degraus mais altos do Stade de France, você olha para o leste e pode ver Bondi, onde mora a família Mbappe. Dentro do grande estádio de Saint-Denis, ele treina o que será seu time, o Real Madrid. Aos olhos de Karim Benzema, a vontade de retomar a Taça (esta seria a décima quarta vez para os espanhóis, agora a uma distância astronómica dos seus seguidores) e a Bola de Ouro, que quase certamente se tornaria inevitável. Em contraste, aos olhos de Mohamed Salah, a lembrança daquele erro que cometi, nos 30 minutos do primeiro tempo da final há 4 anos contra o Real (naquela época ainda era possível jogar em Kyiv) o implacável Sergio Ramos obrigou-o a chorar. Então os Reds perderam por 3 a 1 e hoje Momo tuitou: “Temos o resultado de arremessar”.

Liverpool e Real Madrid chegaram à final da Champions League 3/, e não se uniram como fizeram no auge da temporada. Todos se lembram do segundo, o de Kiev, e alguns do primeiro, de 1981, que sempre foi disputado aqui em Paris, no Parco dei Principi: os ingleses ganharam um gol de Alan Kennedy e depois comemoraram em uma noite que se tornou lendária no o Moulin Rouge. Desta vez, de volta a Paris, mesmo que não fosse o esperado: a UEFA escolheu São Petersburgo, mas teve que mudar rapidamente devido à invasão russa da Ucrânia. Hoje, o L’Equipe revela as principais razões para esta escolha: “Ceferin (Alexander, presidente da UEFA, editor) não queria que a reunião se realizasse em Wembley depois da pressão exercida sobre a UEFA por Boris Johnson – escreve o jornal desportivo francês – em Pelo contrário, ele apreciou especialmente que Emmanuel Macron foi o primeiro presidente a se opor ao projeto da Superlega.

Jurgen Klopp parecia muito focado e assertivo ontem à noite: o Real “um pouco favorito” pela experiência, Thiago Alcântara e Fabinho regularmente em campo e pensamentos muito claros sobre a guerra: “Também vamos jogar pela Ucrânia – como ele disse – porque eu tenho certeza de que nessa terra alguém poderá E querendo olhar para nós Estou feliz por estarmos tocando em Paris e não em São Petersburgo Acho que a Rússia entenderá a mensagem: A vida continua, mesmo quando você tenta para destruir ele-ela.” Também havia espaço para polêmica, não com o Real, mas com o novo gramado que acabava de ser colocado no Stade de France: “Esta não é uma boa notícia, mesmo que alguém pense assim…”. Carlo Ancelotti, mais calmo e complacente do que nunca depois de sua vitória na La Liga, acompanha sua equipe a inúmeras Copas do Mundo: “Merecíamos estar aqui, e os jogadores merecem por tudo o que fizeram: de amanhã.” Ao francês presente fala sobretudo do grande protagonista desta época e destes heróis: “Karim Benzema tem hoje mais personalidade dentro e fora do campo mas a sua qualidade não mudou, continua no topo, nem está. Humilde “. Um sorriso que lembra aquele que comemorou a vitória no campeonato com um charuto na boca: “Estou gostando muito deste ano, do meu tempo com este clube e esses jogadores. Estou gostando constantemente”.