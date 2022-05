Gdf, operação antipirataria

Milão – O grande alívio de Dazn ao destacar a investigação realizada pela Unidade Especial de Proteção à Privacidade e Fraude Tecnológica na Guardia di Finanza para combater o fenômeno da pirataria audiovisual, o chamado “IPTV” – Internet Protocol Television, realizado em antecipação do último dia do campeonato italiano de futebol e da final da Liga de Conferências. A intervenção de financiadores possibilitou a apreensão de mais de 500 recursos da web e 40 canais de Telegram relacionados dedicados à venda de atividades de IPTV por meio de transmissão ilegal. Sites e canais desmontados anunciaram os benefícios e comodidade, oferecendo em uma única assinatura o chamado ‘App Oficial’ ou seja, Canal TVv e TV por assinatura visíveis simultaneamente de qualquer dispositivo, garantindo uma hora de teste grátis e garantia de anonimato. para benefício dos usuários. Stefano Azzi, CEO da Dazn Italia comentou a operação da seguinte forma: “Renovamos diariamente nosso total apoio às forças policiais que estão empenhadas em combater o fenômeno da pirataria que causa grandes danos ao sistema de nosso país todos os anos, com especial impacto na Desde a mídia, entretenimento e os próprios clientes que veem uma diminuição O valor do produto e serviços prestados.É um fenômeno que afeta o mundo dos jogadores de OTT, não apenas o Dazn.Com a diversidade de plataformas e canais, as táticas de hackers são também está mudando. A divisão antipirataria da Dazn e seus parceiros já está trabalhando para deter milhares de casos por meio da aplicação da lei, alertas e inovação contínua para proteger os assinantes. Acreditamos que é necessária mais educação, especialmente em relação aos riscos enfrentados pelos consumidores que cometer atos ilegais de pirataria, a fim de conscientizá-los sobre os danos a eles, ou seja, o empobrecimento dos conteúdos, e os gravíssimos riscos legais a que podem estar expostos. acreditam que a promoção da cultura antipirataria e o apoio às ações conjuntas com o Governo e governo competentes podem fazer a diferença e aumentar os resultados obtidos. Continuaremos a trabalhar para proteger o valor de nosso conteúdo e serviço e apoiar ativamente nossa indústria”.