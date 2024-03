Na quarta-feira viaja para Portugal para participar no Europeu

Nova convocação nacional para Filippo Pilati. Em detalhe, desde 23 de julho, o jovem de Ferrara, de 15 anos, prepara-se para o Colégio Nacional de Savona, e depois de 2 a 6 de agosto participará na Madeira, em Portugal, no Campeonato Europeu de Juniores. No dia 3 de agosto ele foi para a água para um solo livre e no dia 5 de agosto para a música técnica. Entre os 16 atletas convocados estão também o jovem da Ferrari, Filippo Pilati (EUSP Bologna), além das seis meninas que participaram com a seleção principal no Mundial do Japão, em que a Itália conquistou medalhas de prata com a seleção. E a dupla artística. A equipe técnica inclui Joey Pacaniella, os colaboradores Elisa Pleasant, Benedetta Parisella e o médico Gianfranco Colombo. Filippo Pilati levará para a competição o exercício individual longo, com o qual conquistou títulos de campeão italiano nas categorias masculino, júnior e geral, além de medalha de ouro na fase final da Copa do Mundo. Ao retornar, no dia 7 de agosto, o jovem da Ferrari permanece com a seleção nacional em Savona para continuar treinando e partirá no dia 30 de agosto para disputar o Mundial Masculino, em Atenas. A capital grega sediará o terceiro Campeonato Mundial Juvenil de Natação Artística, de 30 de agosto a 3 de setembro. Espera-se que participem mais de 200 nadadores artísticos de mais de 30 países. O evento de cinco dias terá atletas, com idades entre 13 e 15 anos, disputando medalhas apenas nas categorias individual feminina e masculina, duetos, números, duetos mistos, equipes e grupos. O evento será realizado no Centro Aquático Spyros Louis, no Complexo Esportivo Olímpico de Atenas, instalação construída para os Jogos Olímpicos de Atenas 2004.