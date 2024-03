Indian Wells: Sinner se classifica para as semifinais ao vencer Lihika por 2-0 (6-3, 6-3) – Tênis

Yannick Siner (Nº 3 no ranking mundial) vence a República Tcheca Jerry LehkeA (nº 32) 2-0 Setembro ao vivo Ele entra nas semifinais do torneio ATP 1000 Mestres Los Angeles, nos campos Poços indianos.

Sinner também venceu o segundo set por 6-3

Sinner venceu o primeiro set por 6-3

Uma 18ª vitória consecutiva, percentagens de serviço impressionantes e a teimosia de querer “melhorar ainda mais”. Jannik Sinner parece imparável em Indian Wells. Nas oitavas de final, o italiano enfrentou um adversário difícil, Ben Shelton, o jovem e enérgico americano que o havia vencido em Xangai com seu jeito de jogar fora dos moldes. Uma das últimas e raríssimas derrotas do Barão Vermelho. Desta vez, o número 16 da ATP só conseguiu resistir no primeiro set e depois desabou sob os golpes de Sinner. A equipe do Tirol do Sul venceu por 7-6 e 6-1 após uma hora e 38 minutos de jogo.

As estatísticas de Blue impressionam: ele soma 35 vitórias nas últimas 37 partidas e é o primeiro jogador nascido na década de 2000 a chegar a 150 vitórias em quadra dura no circuito ATP. Dados que agradariam a qualquer jogador, porém – nisso ele é incrivelmente parecido com Novak Djokovic – ele parece estar sempre em busca de algo mais. “Ainda hoje conversamos com Cahill antes de entrar em campo. Nos preparamos para o jogo – disse ele após a vitória sobre o Shilton – mas nos perguntamos como posso me tornar um jogador melhor. , Eu ganhei.” Ele continuou: “Estou feliz. Quando você é jovem é mais fácil melhorar. Você cresce muito fisicamente, trabalha muito na academia, fica mais forte e pode sacar mais rápido por mais tempo. .” “Farei 23 anos em agosto e espero ainda poder melhorar meu saque até que seja um chute poderoso. Sinto que estou chegando lá lentamente.”

O campeão do Sisto Pusteria nas quartas de final do Campeonato da Califórnia espera agora pelo eslovaco Jiri Lehka, que derrotou primeiro Andrey Rublev e depois Stefanos Tsitsipas por 6-2, 6-4 sem perder o saque. Os dois contemporâneos se enfrentaram em 2019 no Challenger de Ostrava, quando o italiano venceu. Lehecka (23º ATP) vem crescendo desde o início do ano e chegou pela primeira vez à 16ª rodada do Masters 1000. Sua principal arma é a agressão. Com Djokovic nocauteado por Luca Nardi (o jogador do Pezarro enfrentará Tommy Paul nas quartas de final), o pecador Carlos Alcaraz está de olho. Os dois rivais, mas amigos poderosos, disputam o segundo lugar no ranking mundial. O espanhol deve confirmar o bom início do ano passado, pois o italiano pode contra-atacar.

