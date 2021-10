Fórmula 1: Em 2022 GPs da Turquia, Portugal e Qatar desapareceram

Muitas novidades na F1 em 2022. Além dos novos e revolucionários assentos individuais, serão disputados 23 GPs, um número nunca alcançado na história do Campeonato Mundial. A primeira data será no dia 20 de março, quando o circo segue para o Bahrein. Os GPs da Turquia, Portugal e Catar desaparecem do calendário (apenas em 2022, graças à Copa do Mundo), enquanto a seleção chega a Miami pela primeira vez. Também damos as boas-vindas à Austrália, Japão e Cingapura. Boas notícias para os fãs italianos, que terão duas chances de ver seus heróis chegando: em Imola, no dia 24 de abril, e em Monza, no dia 11 de setembro. A última corrida do ano será realizada em Abu Dhabi no dia 20 de novembro.

Jean Todt, o presidente da FIA, está animado. “Este calendário é verdadeiramente único e é o resultado do incrível trabalho que vem sendo feito em colaboração com a F1 e Stefano Domenicali com a FIA. Mostramos nossa resiliência nos últimos dois anos e nosso esporte continua crescendo em todo o mundo. Mal posso esperar para experimentar a temporada de 2022. ”

Calendário F1 2022

Bahrein (Sakhir) – 20 de março

Reino da Arábia Saudita (Jeddah) – 27 de março

Austrália (Melbourne) – 10 de abril

Emilia-Romagna (Imola) – 24 de abril

Miami – 8 de maio

Espanha (Barcelona) – 22 de maio

Munique – 29 de maio

Azerbaijão (Baku) – 12 Giugno

Canadá (Montreal) – 19 de junho

Reino Unido (Silverstone) – 3 de julho

Áustria (Spielberg) – 10 de julho

França (Le Castellet) – 24 de julho

Hungria (Budapeste) – 31 de julho

Bélgica (Spa) – 28 de agosto

HOLANDA (Zandvoort) – 4 de setembro

Itália (Monza) – 11 de setembro

Rússia (Sochi) – 25 de setembro

Singapura – 2 de outubro

Japão (Suzuka) – 9 de outubro

EUA (Austin) – 23 de outubro

México (Cidade do México) – 30 de outubro

BRASIL (São Paulo) – 13 de novembro

Abu Dhabi – 20 de novembro

