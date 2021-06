Vitória mundial de Macarito no Grande Prêmio da Itália

Dupla Copa do Mundo para Lorenzo Makurito No Grande Prêmio da Itália do Campeonato Mundial de Enduro GP, que aconteceu no sábado 26 e no domingo 27 de junho em Edolo, em Alta Valle Camonica.

O piloto de San Daniele, titular do Moto Club Manzano, no TM 250 2T oficial do Team Boano, venceu a classe Júnior 1, nos dois dias de competição, e terminou em terceiro na classificação geral júnior no sábado e tocou o Team Boano. Vencendo a corrida de domingo, ele terminou em segundo na classe júnior, a menos de três segundos do vencedor e de seu companheiro de equipe. Mateus Pavone.

O piloto Friulano mostrou mais uma vez que pode conquistar a vitória geral no Mundial de Juniores de 2021, depois dos resultados obtidos no fim de semana em Edolo, e no anterior Campeonato do Mundo em Portugal, onde no sábado com uma corrida perfeita, conquistou o vitória absoluta entre os juniores. O Campeonato Mundial de Enduro começará antes do intervalo em 17-18 de julho na Estônia, e então será transferido para a Suécia na semana seguinte em 23-24 de julho.

A conversa está quase terminando no Campeonato Italiano de Enduro Absoluto, com o talentoso piloto Friuli se afastando para conquistar o título tricolor na classe 250 2T, que será anulado no final de setembro na corrida em casa em Maniago, uma dupla evento organizado pelo Moto Club Fanna.

A corrida do Campeonato do Mundo também foi boa para os muito jovens Ricardo Fábrica, o piloto do Moto Club Manzano, que no pódio de teste do Campeonato do Mundo de sábado na classe juvenil, terminou em quarto com o Fantic 125.