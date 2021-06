Juventus, Inter, Ronaldo e Lukaku alertam: “Ninguém é transferível”

Ontem, os campeões da Bélgica e de Portugal, Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo são também marqueteiros: “Ninguém é intransferível”

Cristiano Ronaldo e romillo lukaku Eles se encontraram cara a cara novamente na noite passada no confronto direto entre Portugal e Bélgica Para passar a vez para Euro 2020. Os gigantes do Inter superaram sua seleção nacional com uma vitória por 1 a 0 em uma corrida que não foi totalmente convincente para os Red Devils, que lutaram para ganhar a chance de enfrentar a Itália na noite de sexta-feira. Tendo acabado de eliminar o tratamento em campo, agora para o CR7, depois de uma parte das férias, será hora de refletir sobre o seu futuro, dividido entre o último ano da década com Juventus Um desejo potencial de uma nova aventura. Para acompanhar e interagir ao vivo no último Calciomercato Inscreva-se no canal do YouTube

Juventus e Inter, não só Ronaldo, mas Lukaku: “Ninguém é transferível”

Que a posição no mercado pesa também do próprio Lukaku, porém, é considerada uma das intocáveis ​​das cartasInter, além da situação financeira do clube Suning, que precisa cortar custos. Porém, o alarme soado neste sentido é Tony Damaskili Essa Rádio “Rádio” não exclui o Belga de qualquer tipo de discurso: “Ninguém é transferível. Nem mesmo Lukaku, sem falar no Cristiano Ronaldo.. “