Superbike ao vivo | Portugal GP 2021 AO VIVO

Superbike AO VIVO, GP Portugal 2021 AO VIVO: Superpole em alguns minutos (Sábado, 2 de outubro de 2021)

Clique aqui para atualizar um arquivo diretamente Ele vive

12.02 Classificação da Véspera do Campeonato Mundial super pólo Portimão: TOPRAK RAZGATLIOGLU449YAMAHA Jonathan REA429KAWASAKI Scott REDDING375DUCATI MICHAEL RUBEN RINALDI227DUCATI ANDREA LOCATELLI227YAMAHA ALEX LOWES199KAWASAKI MICHAEL VAN DER MARK189BMW Garrett GERLOFF170YAMAHA ALVARO BAUTISTA169HONDA TOM SYKES167BMW AXEL BASSANI150DUCATI Chaz DAVIES120DUCATI LEON HASLAM104HONDA kohta NOZANE46YAMAHA LUCAS MAHIAS44KAWASAKI TITO RABAT38DUCATI EUGENE LAVERTY23BMW CHRISTOPHE PONSSON23YAMAHA ISAAC VINALES23KAWASAKI Jonas FOLGER19BMW Loris BAZ17DUCATI LEANDRO MERCADO12HONDA MARVIN FRITZ6YAMAHA SAMUELE CAVALIERI6DUCATI LORIS CRESSON3KAWASAKI ANDREA MANTOVANI2KAWASAKI LUKE MOSSEY2 11,59 Ausente Alex Luz (Kawasaki), inelegível para correr devido a problemas nas mãos tratados em Barcelona … Leia no oasport

Anúncio

gponedotcom : AO VIVO Superpole Superbike Portimão: Transmissão ao vivo minuto a minuto: Qualificadores destacados enquanto Rea continua … – zazoomblog : AO VIVO Superbike GP Portugal 2021 AO VIVO: superpole e rac-1 Rea tenta se vingar de Razgatlioglu – # Superbike… – gponedotcom : AO VIVO FP2 Superbike Portimão: Transmissão ao vivo minuto a minuto: Rea acaba sendo o mais rápido da manhã, mas a competição … – gponedotcom : AO VIVO FP1 Superbike Portimão: Transmissão ao vivo minuto a minuto: Luz verde na pista portuguesa com Toprak e Rea … – Dtti_digitale : A partir de amanhã sexta-feira 1 a domingo 3 de outubro, transmissão ao vivo na Sky Sport MotoGP e Sky Sport Action Décima primeira fase da lua … –

Últimas notícias da rede: superbike ao vivo

… enquanto SkyGO e NowTV estão acessíveis como sempre para Ele vive fluxo. OA Sport irá mantê-lo atualizado com o texto ao vivo. GP Portugal SUPERBIKE 2021 Sky Sport para programar …



Bom dia a todos os amigos da OA Sport e sejam bem-vindos à Diretta Ele vive Super Pole and Race – 1 do Grande Prémio de Portugal, Capítulo 11 do Campeonato do Mundo Superbike 2021. A oferta é garantida na fábrica de Portimão, o famoso circuito …



Clique aqui para atualizar o programa AO VIVO Portugal GP Weekend Show – FP1 Chronicle – FP2 Chronicle Bom dia a todos os amigos da OA Sport e bem-vindos ao Superpole Live Direct …



SBK: Os derivados estão a ser rebaixados em Portugal pela penúltima ronda da temporada. Aqui está o calendário do fim-de-semana com tempos mais atrasados ​​do que o habitual …