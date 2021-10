Sassuolo-Inter, Oficiais: Inzaghi dispara Correa de 1 ‘, Perisic e Calhanoglu estão de volta

O Inter Simon joga no campo do estádio Mape-Citta del Tricolor, em Reggio Emilia insaciável, que enfrenta a fase final desta rodada de compromissos próximos como convidado de Sassuolo Alessio Dionisíaco, uma partida que ao longo dos anos tem sido sinônimo de diversão e até de momentos especiais. Um encontro importante para os nerazzurri, que, depois de arquivar a Liga dos Campeões em Kiev, querem chegar à nova estação mantendo o contato próximo com as primeiras posições da classificação. Para a partida em Emilia, Inzaghi voltou a propor Joaquin Correa desde o primeiro minuto para substituir Eden Dzeko. Hakan também devolve proprietários Calhanoglu e john Perisiccom Denzel Dumfries Ênfase na ala direita em vez de Mathieu Darmian. Todos disponíveis para neroverdi, com Gregoire Deverell No papel principal apoiado por Domenico BerardiPhilip Djuric e Jeremy Alá. Assento para a joia de Giacomo disjuntores. Apito do árbitro Luca Pareto 20h45: Siga-nos no FcInterNews.it Este desafio com atualizações em tempo real para o nosso texto ao vivo.