De Adama Traoré para o Napoli, uma ideia maluca do mercado de transferências

ADAMA TRAORÉ NÁPOLES – O campeonato italiano da Série A parou, a Copa do Mundo está em andamento, mas as seleções participantes do Campeonato Italiano não. A diretoria está em busca de oportunidades Mercado por Complete a diferença na luz de recuperação torneio.

o Nápolesdevido aos resultados extraordinários, ele não fará grandes operações de mercado durante a próxima sessão do mercado de transferências de inverno, mas apenas algum suporte para a equipe, além de A renovação do contrato já está definidacomo o capitão Lorenzo. Mas o diretor esportivo Giuntoli, de acordo com os últimos rumores, O mercado já se prepara para o próximo verão.

Mercado napolitano gosta de Adama Traoré

Fotos: Getty – Adama Traore

Conforme mencionei Alfredo Pedulla no perfil dele TwitterO Nápoles Olhando para o chão, na luz do próximo verão, para comprar a parte externa do Wolverhampton Adama Traoré. Ex-Barcelona em O contrato termina em 2023 Pode representar reforços nas alas ofensivas da equipa do treinador spalletti.

Imediatamente twittar Do conhecido jornalista:

o @empregado Ele trabalha no verão: ele gosta muito de Adama #traore, lateral-atacante, nascido em 1996, está com contrato encerrado. o @empregado No entanto, era urgente e ele sugeriu a renovação a pedido #LoptejoyMas no momento não há assinaturas. o @empregado Ver.

José Esposito