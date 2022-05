Ronaldo e Léo desde o 1′

No estádio Villamarín, em Sevilha, a partida é válida pela primeira rodada do Grupo B da Liga das Nações entre Espanha E a Portugal. Ambas as equipas pretendem vencer o grupo para se apurarem para a Final Four num grupo que também conta com a presença da Suíça e da República Checa. Vamos descobrir juntos como chegar a este desafio e potenciais formações Espanha e Portugal.

Notícias sobre Espanha e Portugal

lá Espanha Ele continua seus preparativos à luz do Catar 2022. Grande amargura no Campeonato Europeu para o Friso Vermelho, que foi eliminado nas semifinais pela Itália nos pênaltis. Os ibéricos, que enfrentaram algumas dificuldades na classificação, mas no final terminaram em primeiro com 19 pontos, mais quatro pontos sobre a segunda Suécia. Equipe Luís Henrique Procurando a Liga das Nações que só caiu na final na versão anterior. Na última rodada veio uma vitória por 5 a 0 em casa sobre a Islândia.

o Portugal Ela era definitivamente a favorita para vencer o World Qualifying Tour, mas ficou desapontada ao terminar em segundo na rodada. Segundo lugar com 17 pontos, três pontos atrás da Sérvia, que venceu o primeiro grupo decidindo pela equipe Santos E foi derrotada na última rodada contra a Sérvia em casa, por 2 a 1. A qualificação, no entanto, chegou aos playoffs. Na última rodada veio uma vitória em casa por 2 a 0 sobre a Macedônia.

O mais novo da linha

treinador da Espanha, Luís Henrique, contará com a habitual tração ofensiva 4-3-3. A defesa está a cargo de Laporte e Pau Torres, enquanto Carvajal e Jordi Alba trabalharão no exterior. No meio do espaço de campo para Busquets, Gavi e Rodri. Por outro lado, o tridente ofensivo será formado por Dani Olmo, Morata e Ferran Torres.

treinador português, Fernando Santos, parece ser direcionado para o post 4-3-3 usual. No centro do ataque estará Cristiano Ronaldo, com Rafael Leão e Diogo Jota ao seu lado. Por outro lado, o meio-campo deverá ser composto por Bruno Fernandes, Bernardo Silva e João Moutinho.

Possíveis convocados Espanha e Portugal

Espanha (4-3-3): Raya. Carvajal, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba; Jaffe, Rodri, Busquets; Torres, Morata, Dani Olmo.

Portugal (4-3-3): Roy Patrício; Cancelo, Fonte, Danilo Pereira, Guerreiro; Moutinho, Bernardo Silva, Bruno Fernandez; Léo Ronaldo e Jota.

Transmissões de TV ao vivo e transmissões ao vivo de Espanha e Portugal

A partida entre Espanha e Portugal, marcada para começar às 20h45, será visível ao vivo no Canal 20.

Espere Espanha e Portugal

a qualquer preocupação prediçãoEsperamos um desafio bastante equilibrado. Por isso, nosso conselho é buscar o empate.

Espanha e Portugal: X / Resultado correto 1-1