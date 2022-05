LIVE TMW – Donnarumma: “Feliz pelo Milan, mas não arrependido por não ter ficado”

Ele vive

12h30 – será Gianluigi Donnarumma Para responder às perguntas dos jornalistas de hoje em Coverciano. O goleiro da seleção vai falar no terceiro dia do retiro da Azzurra, que se prepara para a final de Wembley contra a Argentina.

Ontem falou no Coverciano Alessandro Florenzi: Clique aqui Para reler sua conferência de imprensa.

Esta Liga dos Campeões diz que Courtois é o melhor goleiro da Europa?

“Claro, ontem eu assisti a partida e fiz uma grande partida, o Real Madrid o manteve forte até o final. Ele me fez sentir um pouco, poderíamos estar lá, mas infelizmente o futebol é assim. Eles venceram e eu os parabenizo. Courtois, ele fez grandes desarmes.”

Seu futuro será mais tranquilo?

“Não foi um ano fácil, mas continuo a trabalhar muito. Estou sempre à disposição da equipa italiana. Não tem problema, só tem de recomeçar e fazê-lo da melhor forma possível”.

O que você vai sentir falta de Chiellini?

“Fará falta tudo em Giorgio, dentro e fora de campo, ele tem sido uma referência para o futebol italiano e mundial, especialmente para nós jovens. Ele nos deu uma grande mão, e agora queremos dar a ele muita alegria. I sinto falta dele em campo, é muito bom. .e sempre te dando uma mãozinha, mesmo com uma simples palavra.”

Como foi a primeira temporada no Paris Saint-Germain?

“Fazer parte de um time assim e de um time assim ajuda muito, rodar o goleiro não é fácil, mas esta temporada me ajudou de todos os pontos de vista.”

Como você reagiu ao Milan Scudetto? Existe algum novo donnarumma?

“Depois de ganhar o título, o ano perfeito foi o Scudetto em Milão e eu os parabenizo, eles fizeram um grande trabalho e estou orgulhoso deles. Por um gol, há Bastoni, Raspadori e Scamaca… para recomeçar, a decepção da Copa do Mundo ainda está lá e temos que vencer.” Na quarta-feira. Temos que começar a jogar bem e obter grandes resultados.”

Foi um erro que sofri no Real Paris Saint-Germain? Alguma coisa a dizer aos fãs do San Siro em vista do retorno da Itália em setembro?

“Para mim, sim, foi um erro. Poderíamos ter feito isso melhor, mesmo assim. Infelizmente, o futebol é anéis e já dominamos antes. Temos um grande time e grandes campeões. Em San Siro, penso em mim e O que ele pensa As pessoas não devem nos influenciar: só digo que quando estou com a camisa da Itália, devemos torcer pela Itália.”

Qual é a temporada para você? Qual é a perda de Raiola para você?

“Foi um ano complicado. Mas você tem que recomeçar, você tem que aceitar isso e seguir em frente, você tem que trabalhar mais do que antes. Em Raiola, eu digo que tive um ótimo relacionamento e o chuveiro estava muito frio. Eu sempre quero lembrá-lo com um sorriso, ele sempre quis fazer algo importante para os jogadores e nos daria muita força.”

Você está voltando para Wembley na quarta-feira, quais são seus sentimentos e qual é o seu futuro na seleção?

“Não podemos esquecer o que fizemos na Eurocopa, este é um grande grupo e eles nos deram um resultado incrível. A decepção de não estar no mundial ainda é recente, ainda estamos decepcionados. Dói, alguns jogadores venceram ‘não ficar mais tempo conosco, mas devemos.Os jovens retornam a Itália para onde ela merece.

Eu disse que não é fácil para um goleiro se revezar. Já pensou em perder o seu lugar na seleção?

“Não preciso de garantias, foi um ano difícil, mas não preciso de garantias. Sempre gostei de trabalhar e sempre me sinto orgulhoso de estar aqui e vestir esta camisola”.

A Itália e a Argentina também poderiam ser as últimas para outros companheiros de equipe? Que promessa você fez para Mino em seu post no Instagram?

“Vou admitir depois que guardei… Eu quis dizer a Copa do Mundo, Chiellini se aposentaria e depois os outros fariam suas escolhas em paz. Sinto muito por Chiellini, teria sido a última Copa do Mundo.”

Você já conversou com o Messi?

“Claro, com Messi e Di Maria. Quando nos separamos em Paris depois da última corrida, conversamos um pouco sobre isso… Eles são uma grande equipe e você tem que prepará-los da melhor maneira.”

É inevitável que os goleiros joguem muito com os pés? Você consegue lidar com as críticas?

“Eu tenho ombros largos e posso administrar isso, assim como eu gerencio elogios. Faz parte do seu trabalho. No jogo, é normal que você tenha benefícios, mas às vezes você arrisca um pouco, em alguns jogos você arrisca muito se torna complicado e você tem que saber administrar certas situações. Mudou. O papel é muito, e eu tive a sorte de trabalhar muito nisso já no setor juvenil do Milan e já tive a possibilidade de jogar a bola Certamente em alguns momentos de algumas partidas você não precisa arriscar muito, o futebol mudou”.

TMW – Tem sido uma temporada difícil para você em Paris. Enquanto o Milan ganhou o Scudetto, há algum arrependimento em não ficar?

“Sem arrependimentos, estou feliz com o que o Milan fez e escrevi para todos os meus companheiros. Estou feliz com o que eles fizeram, mas não há arrependimentos”.

