Treinador do Milan em dúvida: Lopetegui espera, mas Fonseca está lá

Procuro um treinador ambicioso, capaz de trabalhar com os jovens e com vontade de partilhar as suas decisões com o clube. Evite candidatos no valor de 8 a 10 milhões por temporada. A faixa está pendurada metaforicamente na sede do Milan desde quinta-feira à noite, quando uma linha foi traçada ao redor do gol da Liga Europa, o único gol que permanece na lista de Pioli dos gols sazonais do Milan. A partir desse momento, o clube decidiu olhar em frente, e Jerry Cardinale também está na cidade por esse motivo, para falar com Giorgio Forlani, Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada. O primeiro ponto da agenda: a escolha do treinador para a temporada 2024-25. Julen Lopetegui e Paulo Fonseca estão na primeira fila, porque o Milan já avançou sobre esses dois nomes – especialmente Lopetegui – nos últimos meses. Christophe Galtier e Marcelo Gallardo são candidatos alternativos, o que não é simples devido aos seus contratos com Al-Duhail e Al-Ittihad. A chave é entender qual candidato convencerá mais Cardinale, Forlani, Ibrahimovic e Moncada. Cardinale, em particular, já se encontrou com Lopetegui – um encontro positivo – e poderá também ter conversado com Fonseca.