O Brasil o espera, e Ancelotti coroa o sonho de ser técnico. Mas primeiro há Real

Eles olharam para ele, cortejaram-no e esperaram por ele por um longo tempo. No final, ele sucumbiu à bajulação. Carlo Ancelotti disse sim ao Brasil. Ele será o novo treinador, mas apenas a partir de junho de 2024. A prévia é da TV Globo segundo a qual a CBF oficializará o acordo no final do mês. O casamento vai acontecer daqui a um ano porque o treinador de Reggiolo não quis rescindir antecipadamente o contrato com o Real Madrid. Sobretudo depois de uma época aquém das expectativas apesar de finalmente ter terminado com 3 troféus: o Mundial de Clubes, a Supertaça Europeia e a Taça do Rei. Foi derrotado por 3-1 na final da Supertaça de Espanha, e pesada eliminação nas meias-finais da Liga dos Campeões, pelas mãos do Manchester City, que lhe deu 4-0 na segunda mão.

Continua envolvido no projeto do Real Madrid: denuncia Bellingham e quer Kane

A grande relação com Florentino Pérez, 10 taças conquistadas em 4 temporadas E o facto de ter entrado para a história do clube como treinador que conseguiu conquistar o histórico “décimo” título da Liga dos Campeões convenceu-o a não abandonar o barco prematuramente. Mesmo a despedida de Benzema não o fez mudar de opinião. Ancelotti está bem em Madri e continua totalmente envolvido no projeto do Real Madrid: ficou lisonjeado quando mencionou o nome de Bellingham para renovar um meio-campo que começava a precisar de mais substituições com Kroos aos 33 e Modric quase 38, e ele fez. Determine em Harry Kane o herdeiro ideal de “Gato”.

Sim ao Brasil, porque aos 65 anos vão realizar um sonho

Então, por que dizer sim ao Brasil? Porque aos 65 anos (quanto será em junho de 2024) ele finalmente quer realizar aquele sonho que há tempos guardava na gaveta: treinar uma seleção. Ele disse que em 2012 (“Gostaria de treinar uma seleção estrangeira, talvez da Costa do Marfim: será um desafio”)Ele repetiu há um ano (“Vou parar depois do Real Madrid. Ou talvez eu treine o Canadá.”estado que se tornou sua segunda casa desde 2014, onde se casou com Marian Barena Maclay, diretora natural de Vancouver, Sr. Dr.).

O objetivo é conquistar a Copa do Mundo que é esperada há 24 anos

Além disso, o Brasil é um desafio muito ganancioso: em 2026 completará o jejum de 24 anos de título mundial. E não era viável, por décadas, lembrar de duas pessoas que já haviam vencido a Copa do Mundo (Barrera e Scolari) ou pessoas com grande carisma e experiência como Dunga, Mano Menezes e Tate. É por isso que o presidente federal Edinaldo Rodriguez apostou tudo em Ancelotti: “Ele é um vencedor, gosto de sua filosofia. Todos que jogaram com ele me disseram que ele é o técnico perfeito para o Brasil: é o nosso Plano A”, admitiu há algum tempo.

Ele vai começar de novo com Militão, Casemiro, Rodrygo e Vinicius

Ancelotti poderá mirar na Copa do Mundo de 2026 começando com um trio de leais que tiveram um crescimento explosivo nas últimas duas temporadas com ele no Real Madrid. O Militão tornou-se um baluarte defensivo, onde Rodrigo e Vinicius Jr. poderiam mudar o destino de qualquer partida a qualquer momento. Com “Vini” em particular, ele estabeleceu um vínculo especial: “Ele é como um pai para mim”, que o talento de 23 anos sempre destacou. Ele o defendeu quando foi insultado por cânticos e gestos racistas nos estádios e o protegeu quando não se saiu bem. Com os três mais Casemiro, que o reencontrará depois de deixar o Manchester United aos prantos, Ancelotti já terá um excelente ponto de partida. Não importa se imaginamos uma simbiose tática com o genial e caprichoso Neymar. Para alguém como ele, acostumado com heróis coexistindo, isso definitivamente não seria um problema.