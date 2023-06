Possíveis formações Geórgia-Portugal: Europeu Sub 21 2023

Possíveis escalações Geórgia-Portugal: UEFA U-21 2023

possíveis formações Geórgia e PortugalA partida da fase de grupos do Campeonato Europeu Sub-21 2023 entre Romênia e Geórgia. A selecção nacional estreia-se às 18h00 de quarta-feira, dia 21 de Junho, no Grupo A. Portugal é o favorito, mas ai de subestimar a selecção georgiana que se desenvolveu tremendamente nos últimos anos (e o Nápoles com Kvaratskhelia bem o sabe). A formação portuguesa está entre as favoritas à vitória final. E há uma lufada de recordes de jogadores: Fabio Vieira está a dois golos do recorde histórico de 15 golos marcados no Campeonato UEFA Sub-21 (incluindo eliminatórias) estabelecido por Lambros Chotos (Grécia), Tomasz Beckhardt (República Checa) e Jorge Puskas (Romênia). Khvisha Kvaratskhelia poderia ter participado do torneio, na casa da Geórgia. No entanto, o atacante decidiu descansar. Menos um risco para Portugal.

Possíveis formações da Geórgia e Portugal

Geórgia (4-4-2): Mamardashvili. Sazonov, Kalandadze, Jalashvili, Khvadzhiani; Lominadze, Moistrapishvili, Tsitaishvili, Sigua; Jagua, Goliashvili

Portugal (4-3-3): tchau. Penetração, Araujo, Vital, Tavares; Nevis, Dantas, Vieira; Vitinha, Fábio Silva, Pedro Neto