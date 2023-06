Espanha vence Liga das Nações: Croácia vence nos pênaltis e volta a erguer o troféu após 11 anos | primeira página

Espanha é campeã da Liga das Nações de 2023 E ele volta para elevar a Copa das Nações ao céu depois de 11 anos, completando seu outdoor listando este troféu ao lado dos da Copa da Europa e da Copa do Mundo. 120 minutos não foram suficientes para Roja enfrentar mais uma vez uma Croácia muito combativa, com várias chances perdidas de ambos os lados e uma loteria de pênaltis para atuar como o árbitro final. Mader, Laporte e Petkovic se enganam e o chute decisivo é de Carvajal, que traz de volta ao Olimpo do futebol o ritmo rubro do novo técnico de la Fuente.

Partida equilibrada desde o início quando apenas erros defensivos abriram caminho para os gols defendidos por Unai Simon W Levakovich. O guarda-redes croata, apesar de tudo, esteve envolvido na primeira oportunidade de golo quando uma pobre defesa estava prestes a custar-lhe um autogolo, mas foi defendido ao poste. Um pouco mais tarde é Javi Desperdiçar ao enviar ao lado de uma posição favorável após uma reviravolta em construção pelos croatas. O thriller duplo abala Modric e seus parceiros, mas primeiro Kramarik Lançado verticalmente, Laporte recuperou-o cara a cara com Unai Simon, enquanto logo após um encontro selvagem Beresik Ele cabeceia, mas falha em dar força e permite que o goleiro faça uma defesa. No final da fratura novamente Beresik e então morata Eles estão chegando perto de uma vantagem que não se materializa.

As chances de gol não vão diminuir nem no primeiro tempo com Yuranovich Isso não vira depois de mais uma jogada de Perisic na lateral de dentro da área Asensio Pouco depois, logo no centro da área, cabeceou cruzamento da esquerda. Mudanças de treinadores quebram o ritmo, pontuado apenas por torpedos Rodri que termina em grande escala, mas o suspense final de 90 minutos ainda está a favor de Roja Ansu Fatique substituiu Jeremy Pineau, que venceu Levakovic com um chute enfático, mas encontrou um bloqueio na linha do gol. Beresik que envia o lance para os plugins.

As energias estão se escondendo e Cruz, que também passou um tempo extra com a Holanda, está se sentindo ainda mais chateado. A Espanha introduziu poderes novos e mais influentes, e com razão Daniel Olmo, um dos últimos participantes, para aproveitar uma grande oportunidade desde o início. Os croatas respondem com um flash de Kovacic, que é enviado à baliza maior, mas Nacho é quem salva tudo ao extremo. Ainda Olmo Ele erra o espelho a alguns passos, enquanto Unai salva Simon facilmente. vlasic. A loteria não abre, então vamos para os pênaltis.

Todos eles marcam, então um erro maior Ele muda o equilíbrio da partida pela hipnose de Unai Simon, Asensio e Perisic Score, mas La Porte Para obter a bola da vitória, atirando-a por cima do travessão de volta ao amargo fim. Unai Simon Ele também se supera Petkovich Dando mais um match point dessa vez Carvajal Não desperdice bolsas de estudos da Liga das Nações da Espanha. A Espanha se recupera e conquista o título após 11 anos, enquanto a Croácia fecha novamente após nunca terminar