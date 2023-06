Inter, Chelsea abriu as portas para Koulibaly. E o Crescente está tentando entrar | primeira página

A estada de Kalidou Coulibaly em Londres pode durar mais do que o esperado. Depois de apenas um ano decepcionando Al ChelseaO defesa-central senegalês está de regresso ao mercado. Graças às idas e vindas de Stamford Bridge e sendo espremido no lateral, eu Blues eles abriram em Atribuído do ex Nápoles.

blitz – Os primeiros currículos não demoraram a chegar, e na intervenção londrina, Ausilio pediu ao Chelsea a possibilidade de negociações com Koulibaly após aquela com a qual Lukaku voltou ao Milan. a emprestar, longe da vontade, neste momento, de vender o jogador do clube inglês. É por isso que a primeira proposta Nerazzurri foi devolvida ao remetente. Mas chega uma hora e as partes vão recusar Muitos negócios estão em jogo entre Milão e Londres: de Onana a Lukaku, até Barella.

árabe – Foi dito que há um tempo assim como uma vontade O jogador que colocaria um retorno à Itália no topo de sua lista de desejos. Mas há outros assobios também, e eles são sedutores. Vale do Super Agente Ramadã Ele está começando a se mudar e tem que trazer apresentações para Londres nestes dias da Península Arábica. No poderoso Kaleido lua crescente Quem decidiu ir às compras em Chelsea: Primeiro lukakuentão Coulibaly Assim também quem éum goleiro que tem nomes na França ao seu lado.

processo perfeito – A chegada de KK terá todas as armadilhas de atuação do Inter nestes dias: Preço baixo, confiabilidade garantida e desempenho garantido. Já em janeiro passado, os nerazzurri fizeram algumas tentativas de tirá-lo da competição em completa desordem Skriniar. Agora que o eslovaco se foi, e será necessário substituí-lo adequadamente, a nova tentativa não deve surpreender. O trabalho é complexo, mas não impossível. O nó principal é noivado Do jogador que foi comprado há um ano vs 40 milhões, E que na volta não vai se beneficiar do decreto de crescimento. Em suma, precisamos nos encontrar: ou Coulibaly cede algo ou o próprio Chelsea contribui para o salário. Os jogos começaram.