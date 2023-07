Cagliari, assinatura oficial de Slimana: contrato até 2027

Brahim Suleimana assinou contrato com o Cagliari até 2027. Anúncio no site oficial do rossoblù

O Cagliari Calcio tem o prazer de anunciar a compra dos direitos de inscrição do Hellas Verona para o jogador Brahim Sulimana: o jovem meio-campista assinou contrato até 30 de junho de 2027, com opção de prorrogação a favor de Rossopelli. clube por mais uma temporada. Nascido em 2003, em Gana, depois de ingressar na seleção juvenil do Atalanta, mudou-se para o Hellas Verona. Aqui começou a mostrar as suas qualidades no Campeonato Primavera 1 2021-22, onde participou em 17 jogos, com 1 golo e 3 assistências. Ele fez sua estreia na Série A em 9 de outubro contra o Salernitana, somando 17 partidas na temporada recém-terminada, e também desempenhou um papel fundamental na vitória no play-off contra o Spezia, que o sancionou para permanecer na primeira divisão do Scala família. Fisicamente bonito, Sulemana combina o sprint com uma excelente capacidade de interceptação, qualidades que muitas vezes lhe permitem vencer o adversário direto, recuperar a bola e assim retomar imediatamente a ação. Utilizado principalmente como meio-campista, graças ao seu dinamismo pode atuar também como meio-campista, inserindo-se nos espaços, um valioso elo entre defesa e ataque. Um jovem com perspectiva tem ampla margem de crescimento, seu presente e futuro. Bem-vindo à Sardenha, Brahim!