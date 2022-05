Delegações da Alemanha, Portugal, Chipre e Bulgária a Larino

Larino. Em Larino, que dois anos depois está completamente imerso na atmosfera mágica da Festa de San Bardo, alunos e professores Liceu de Ovídio Eles estão vivendo dias muito ricos e intensos para receber 40 professores e alunos das delegações Chipre, Bulgária, Alemanha e Portugalparceiro do projeto Erasmo + “as árvores“(promover a sustentabilidade do ambiente europeu), Um projeto verdadeiramente inovador que inclui a criação do robô ecológico ARDUINO para detectar dióxido de carbono e poeira fina. Durante a semana em que a delegação chegou à Itália, foram realizados briefings sobre o andamento do projeto, oficinas e workshops para os alunos (web TV, jardim botânico sinérgico, flores de papel, plantas medicinais, sabonetes) alternando com entretenimento cultural, esportivo, de amizade e beleza momentos Permite que os estrangeiros visitem Roma primeiro e depois mergulhem completamente na descoberta das tradições, história, paisagens e beleza artística de Molise e Larino em particular. Como diretora da escola, a. Antonio Vessi, durante a maravilhosa recepção realizada no ginásio do Liceu na noite de 23 de maio, “O projeto ERASMUS + TRES reforçou o nosso sentido de cidadania europeia e tornou-nos mais conscientes da importância de conhecer a Europa e de nos reconhecermos nos seus valores de liberdade, democracia, cultura, direitos, solidariedade e paz.”.

